Turismo, dalla Regione Abruzzo arriva l’ok per nuove aree sosta camper e alla riqualificazione

Pescara. “La Regione Abruzzo ha confermato la massima attenzione al nostro settore e non possiamo che congratularci con la Giunta per aver voluto approvare il 30 dicembre, l’impegno di spesa di 100 mila euro per il Bando destinato ai Comuni, volto alla realizzazione di nuove Aree di Sosta Camper ed alla riqualificazione di quelle già esistenti”. Commenta Gianluca Tomellini, vice presidente di AIASC (Associazione Italiana Aree Sosta Camper). “Il Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo ci ha coinvolto ed abbiamo con piacere offerto il nostro contributo fornendo indicazioni tecniche, suggerendo requisiti minimi di progetto e criteri di selezione, utili per realizzare Aree di Sosta Camper al passo con i tempi e sempre più efficienti”.

“La consapevolezza della forte spinta che questa forma di turismo può dare alla sostenibilità del territorio è ormai un dato di fatto ed il 2022 sarà un anno importante per l’affrancamento del nostro settore nel contesto turistico nazionale, fiduciosi che anche altre Regioni replicheranno l’impegno ottimamente espresso nel 2021 dall’Abruzzo, dalla Toscana e dalle Marche, confidando in risorse economiche più cospicue per consentire a più Comuni di poter accedere al contributo”, conclude, “potenziando così la rete ricettiva a livello regionale e quindi nazionale”.