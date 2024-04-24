L’Aquila. Presenterà le opportunità che il territorio mette a disposizione per vivere al meglio il tempo libero e la vacanza attiva la partecipazione della Regione Abruzzo alla fiera del Tempo Libero, in programma a Bolzano da domani, 25 aprile, fino a domenica 28. La Regione, in collaborazione con gli enti camerali abruzzesi, ha allestito uno spazio espositivo di 37 metri quadrati per presentarsi e farsi conoscere dal pubblico fieristico come destinazione turistica da vivere tutto l’anno.

“La partecipazione dell’Abruzzo a Bolzano – sottolinea il Sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario – va letta nella prospettiva di presentare ai tour operator le forti potenzialità di un territorio che è in grado di collocarsi come destinazione turistica da vivere tutto l’anno. Dal mare alla montagna, dai borghi alle mete culturali, il territorio regionale con i suoi servizi è in grado di intercettare con successo l’offerta turistica legata al tempo libero. Dopo l’esordio positivo dell’anno scorso – prosegue D’Amario – abbiamo deciso di ripetere l’esperienza di Bolzano in ragione anche della richiesta che ci è venuta dagli operatori abruzzesi che hanno riscontrato nella manifestazione di Bolzano la possibilità di incrementare l’incoming su tutta l’offerta turistica”.

L’evento nel capoluogo Altoatesino richiama oltre 43.000 visitatori e oltre 300 espositori di prodotti tipici, veicoli ricreazionali, prodotti e abbigliamento per lo sport, riviste turistiche e moltissimi altri prodotti. La fiera del Tempo Libero è suddivisa nei seguenti settori: Holidays, con destinazioni in Italia e all’estero (in quest’area sarà presente l’Abruzzo), Camping & Caravan, Sport & Fitness, Garden & Home, Cars, bike & mobility, Lifestyle e Saporita, composta da stand con specialità gastronomiche di tutte le regioni d’ Italia. Per l’Abruzzo saranno presenti gli operatori turistici: Grotte di Stiffe, Hotel Costa Verde di Giulianova, Consorzio Abruzzo Promotion – Abruzzo Camping, che è un consorzio nato per valorizzare e migliorare l’offerta turistica en plein air, svolge le sue principali attività a favore dei campeggi e villaggi turistici d’Abruzzo e Associazione Operatori turistici Martinsicuro.