Prende il via dal 1 Marzo prossimo il Fondo Turismo, promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia. E’ quanto fa sapere in una nota stampa la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Avezzano che sta predisponendo le proprie attività di consulenza ed inoltro pratica tramite i propri uffici, proprio nei giorni in cui la Regione Abruzzo si sta facendo valere alla B.I.T. di Milano.

“Grazie alla professionalità del personale di UniCo, il Confidi di riferimento della nostra Associazione”, sottolinea il Presidente Francesco D’Amore, “saremo in grado di dare informazioni ed assistenza alle imprese operanti nel settore turistico e contemplate dal bando; ci riferiamo ad alberghi, strutture agrituristiche, strutture ricettive all’aria aperta, complessi termali, parchi tematici, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale.”

“Si tratta di un’agevolazione cosiddetta a sportello“, continua sul punto Fabrizio Belisari, direttore della CNA Marsicana, “che prevede due forme di incentivo; incentivi che possono essere richiesti per diverse tipologie di intervento: dalla riqualificazione energetica, a quella antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, digitalizzazione, acquisto o rinnovo di arredi, insomma interventi tesi a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in una chiara ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.”

“Il Piano di Ripresa e Resilienza quindi, con questo fondo FRI-Tur, dedica una parte importante ad un comparto, quello turistico, che rappresenta uno dei settori strategici, se non il più importante,del nostro territorio. Migliorare l’offerta turistica, attraverso digitalizzazione e riqualificazione significa senza dubbio rendere ancora più attrattivo il nostro Abruzzo, affinché sempre più turisti possano godere delle bellezze storiche, paesaggistiche e naturalistiche usufruendo di adeguati servizi ricettivi. Invitiamo dunque, chiunque fosse interessato, a contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti, anche in considerazione che il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 marzo: 0863414499; 3783037208 “, conclude Belisari.