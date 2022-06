Turismo, arte e sport: al via il primo giro dei Borghi della provincia di Teramo

Campli (Teramo) . Una storia, con dentro anche la tua. E’ quella del Giro dei Borghi della provincia di Teramo che dal 2 al 4 giugno, verrà scritta dagli appassionati delle due ruote amatoriali che parteciperanno alla prima edizione della manifestazione a tappe, ideata da Raffaele Di Giovanni, voluta fermamente dal sindaco del Comune di Campli (Teramo) Federico Agostinelli dal consigliere Pietro Adriani e da tutta la squadra amministrativa, patrocinata dalla Provincia di Teramo e Regione Abruzzo organizzata dall’associazione Lu Callarò, sotto l’egida di Acsi Ciclismo, con il contributo di Team Go Fast, Team Go Fast Eventi e Team Abruzzo Bike.

Una storia di passione (sportiva), turismo, arte, eccellenze enogastronomiche. Una storia da pedalare per conoscerne altre, quella del vasto territorio del Comune di Campli, provincia di Teramo, la regione Abruzzo e i numerosi borghi che ne punteggiano il territorio.

Il Giro dei Borghi della provincia di Teramo, non è soltanto una manifestazione ciclistica a tappe. Ma un progetto itinerante che attraverso questa straordinaria disciplina porterà negli anni a scoprire questo straordinario territorio.

Campli museo diffuso tra cielo e terra! L’amministrazione di questo comune ricco di storia, che dal settembre 2018 è entrato a far parte del club “I Borghi più Belli d’Italia”, lo scorso anno si classificò al sesto posto, uno dei circuiti turistici e culturali più prestigiosi a livello nazionale e internazionale, ha accettato subito il progetto presentato dal comitato organizzatore e l’opportunità di ospitare nel suo vasto territorio le tre tappe.

Inoltre accompagnatori e familiari potranno visitare l’area archeologica della Necropoli di Campovalano. Il filo della storia si dipana e passa il testimone all’epoca medievale durante la quale, sul dolce pianoro tra le vallate dei torrenti Siccagno e Fiumicino, viene costruito il borgo. Le piccole e romantiche stradine, contornate da palazzi storici, loggiati e chiese conducono il visitatore nella piazza principale che lo accoglie con il calore della pietra con cui sono stati realizzati i due monumenti simbolo dei fasti del medioevo: la Cattedrale di Santa Maria in Platea e Palazzo Farnese, sede del municipio e palazzo più antico d’Abruzzo.

La Scala Santa e il Santuario mariano intitolato alla Madonna Immacolata Protettrice di Campli racchiudono al loro interno il forte senso di spiritualità di cui, da secoli, Campli è permeata.

Possibile in queste tappe anche usufruire di tutta la vasta rete sentieristica dei “Monti Gemelli” recentemente riaperta che fa da corollario allo splendido borgo.

La gara.

Apertura giovedì 2 giugno a Sant’Onofrio, frazione del comune di Campli, ove si terrà il 1° Trofeo dei Borghi Città di Sant’Onofrio. Partenza ore 9:00, il percorso di gara misura 15 chilometri.

Venerdi 3 giugno la seconda tappa 1° Trofeo Bar Sali Drink Food che si terrà a Bonifica Salinello, partenza ore 15:00. I partecipanti si misureranno lungo il classico circuito che misura 26 chilometri. La chiusura della manifestazione in centro storico sabato 4 giugno a Campli con il 1° Memorial Diego Barbieri, partenza ore 15:00. Percorso ondulato da ripetere undici volte. I partecipanti saranno suddivisi in sei fasce che daranno poi vita alle due partenze.

E’ possibile partecipare ad una sola o due delle tre gare in programma, in questo caso il ciclista potrà lottare soltanto per la premiazione di giornata, ma non acquisirà alcun punto valido per le classifiche della gara a tappe. Soltanto chi parteciperà alle tre gare accederà alla classifica assoluta e alle classifiche di fascia (classifiche a punti).

Al termine di ogni tappa verranno assegnate le maglie di leader di fascia, maglia rosa, e maglia gialla assegnata al primo assoluto.

Le sei fasce in cui sono suddivisi i partecipanti:

Prima fascia: Junior – Senior A e B

Seconda fascia: Veterani A e B – Gentleman A e B

Terza fascia: Supergentleman A e B

Quarta fascia: Junior 2° serie – Senior A e B 2° serie

Quinta fascia: Veterani A e B 2° serie – Gentleman A e B 2° serie

Sesta fascia: Donne

Partenze. Prima partenza saranno in gara i ciclisti appartenenti alla terza, quarta, quinta e sesta fascia. Seconda partenza saranno le prime due fasce in gara.