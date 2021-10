Tua acquisisce il ramo gomma di Sangritana, maggiori risparmi e più investimenti sul ferro

L’Aquila. “Con il provvedimento approvato oggi in Consiglio regionale si procederà a un’operazione che permette a Sangritana spa di recuperare risorse, pari a circa 2 milioni di euro, che potranno essere impiegate per l’attività principale della cargo che si concentra soprattutto nell’area industriale della Val di Sangro. Infatti, dall’analisi dei report interenti l’attività di trasporto merci su rotaia emerge un aumento del fatturato cargo che passa da 5.281.520 euro del 2019 a oltre 7 milioni del 2020 con una previsione di circa 10 milioni nel 2021″. E’ quanto dichiara il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo commentando l’approvazione del progetto di legge che prevede l’acquisizione da parte di TUA del ramo di azienda relativo ai servizi di trasporto a mercato di gomma di Sangritana.

“Nel 2020 inoltre”, spiega, “l’EBITDA è pari a 1,6 milioni di euro pari circa il 20% del fatturato. Gli investimenti che si potranno iniziare ad affrontare riguarderanno sia l’efficientamento sia l’incremento dei locomotori. Sicuramente la Sangritana, in considerazione anche dell’importante contesto economico in cui storicamente opera, potrà meglio soddisfare le crescenti richieste di servizi da parte dei tradizionali e potenziali clienti dando delle risposte puntuali ed efficienti al settore del cargo in crescita esponenziale. TUA, con questa acquisizione, ha l’obiettivo di riportare in condizioni di sostanziale equilibrio la gestione dell’esercizio relativo alle linee commerciali per Roma, attraverso la realizzazione di sinergie tra servizi di linea e i servizi commerciali e una nuova organizzazione del servizio, in modo da realizzare un programma di esercizio più confacente alle esigenze degli utenti (in gran parte studenti e lavoratori abbonati)”.

“Oltre alla Pescara – Roma (esercitata in pool con Di Fonzo e Di Febo Capuani) Sangritana opera anche sulle linee Sulmona – Roma, Avezzano – Roma e Pescara – Napoli. Inoltre, con questa operazione Tua beneficerà dell’immissione in servizio di mezzi semi-nuovi, che integreranno il parco autobus in corso di rinnovo con riduzione dei costi di consumo e manutenzione. I mezzi eccedenti saranno utilmente impiegati sulle linee TPL a lunga percorrenza e i conducenti in esubero saranno destinati alla copertura dei turni o delle residenze in carenza di personale. Tale azione”, continua Febbo, “permetterà un considerevole risparmio a livello consolidato di gruppo. La Regione Abruzzo, nell’ambito della nuova programmazione sta sviluppando interventi utili alla realizzazione di quelle infrastrutture necessarie al trasporto su ferro che prevedono treni e linee fino a 650 metri, oggi sono 250, con snodi merci in contrada Saletti a Fossacesia e soprattutto con l’obiettivo di intercettare l’interscambio con la Polonia anche attraverso l’interporto di Manoppello”.