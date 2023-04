Sulmona. In relazione a quanto dichiarato dal sindaco di Sulmona in merito ai servizi commerciali gestiti da Tua, l’azienda di trasporto abruzzese precisa quanto segue: “Il servizio autobus che collega Sulmona a Roma è un servizio a mercato e non di trasporto pubblico locale, quindi non contribuito dalla Regione Abruzzo. Questo servizio, di natura commerciale da ormai 22 anni, è svolto da Tua in pool di un altro operatore della mobilità, Sit”.

“Oltre ai collegamenti su gomma, va precisato che quotidianamente ne esistono altri assicurati dai servizi ferroviari. Sulla linea oggetto di attenzione da parte del sindaco”, continua Tua, “occorre precisare alcuni numeri che servono ad inquadrare in modo oggettivo la questione. Nella corsa di andata delle ore 6:30, oggetto del dibattito, la media di passeggeri peligni per corsa è di 5 unità, così come in quella di ritorno delle ore 8.15. Chiaramente nessun operatore del trasporto può raggiungere un equilibrio finanziario con tali volumi di traffico”.

Le novità che entreranno in vigore da lunedì 3 aprile riguardano l’anticipo alle ore 10 della corsa di andata da Sulmona a Roma, l’anticipo di mezz’ora (quindi con partenza alle ore 15 da Roma) per una delle corse pomeridiane (in questo caso recependo le richieste dei pendolari), la possibilità di viaggiare tra Sulmona e Avezzano alle ore 10 e, in ritorno, alle ore 16:20.

“Il consiglio di amministrazione che presiedo”, ha spiegato Gabriele De Angelis, “ha deliberato proprio nel corso dell’ultima seduta un ingente investimento che riguarda il territorio di Sulmona. Infatti, nell’ultimo cda”, ha continuato il presidente della Tua, “è stato deliberato un investimento di oltre 1 milione e mezzo di euro per la realizzazione del primo impianto a metano di Tua nella zona peligna. Un’opera strategica per la mobilità dell’intera regione Abruzzo, che pone Sulmona e l’intera Valle Peligna in prima linea in un discorso di mobilità strategico per il nostro territorio”.

Massima disponibilità da parte della Società Unica di Trasporti per l’analisi di proposte migliorative: “Come Tua siamo sempre pronti e disponibili a valutare le eventuali istanze di miglioramento”, ha concluso Gabriele Angelis​.