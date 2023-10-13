Scanno. Dopo la dimostrazione di ieri della lavorazione del tombolo di Scanno al Ttg Rimini, oggi la Cna Turismo Abruzzo, con la delegazione scannese e 4 tour operator – 2 nord americani e 2 sud americani – è ripartita dalla fiera del turismo in Romagna per il cosiddetto “post tour” alla volta del paese di montagna dal lago a forma di cuore, Scanno, per scoprire il territorio e la sua storia, e soprattutto i 5 percorsi esperienziali esposti al Ttg da 2 imprese del borgo, Cotas (Cooperativa di Operatori Turistici operanti nell’Alto Sagittario) e l’hotel Roma di Carlotta Negro, albergatrice che traccia un bilancio positivo dell’evento e si prepara ad ospitare gli operatori in esplorazione fino a lunedì mattina.

“Propongo un percorso – spiega Negro – che a Scanno ha a che fare con escursioni in natura, laboratorio di lana, abito tradizionale, tombolo, arte orafa. Una proposta che ha allettato gli operatori del turismo americani che da oggi sono in paese e che lavorano in gran parte con turisti delle radici e del ritorno”.