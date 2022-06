Trofeo Villamagna Bike: trionfo solitario per l’umbro Mattia Proietti Gagliardoni

Chieti. A fare la parte del leone in Abruzzo il sodalizio umbro dell’UC Foligno e il suo portacolori della formazione umbra Mattia Proietti Gagliardoni che si è aggiudicato in netta solitudine il Trofeo Villamagna Bike disputato nell’omonima cittadina tra le colline dell’entroterra teatino.

Tornata a fare la propria comparsa nel calendario regionale abruzzese, dopo i due anni di pausa per l’emergenza sanitaria nazionale e curata nell’organizzazione da Antonio Menicucci, la corsa per la categoria allievi è stata onorata da 24 squadre di cui nove abruzzesi e 15 fuori regione, per un totale di 87 atleti ai nastri di partenza comprese due donne: Sara Fralleoni del Team Logistica Ambientale e Caterina D’Anastasio delle Frecce Azzurre Sambuceto entrambe della categoria juniores.

La corsa ha offerto spunti di acceso agonismo con il gruppo che si è selezionato sui 5 giri di 11 chilometri cadauno attorno Villamagna, anche a causa del caldo eccessivo, la corsa ha avuto la sua svolta decisiva a quattro giri dalla fine con la bagarre per la conquista del gran premio della montagna ad appannaggio del pugliese Luca Bardi (Asd 1 Dente in Più), a seguire lo show in solitaria dell’umbro Mattia Proietti Gagliardoni. Il vice campione italiano ciclocross allievo primo anno in carica ha scavato tra sé e gli inseguitori un cospicuo margine: a 1’15” è giunto da solo in seconda posizione il pugliese Andrea Masciulli (Asd 1 Dente in Più), staccato di 2’00” il migliore degli abruzzesi Matteo Tullio (Pedale Teate) in terza posizione.

Presenti nel corso della gara e della cerimonia di premiazione Giovanni Sisofo (sindaco di Villamagna), Mauro Marrone (presidente regionale FCI Abruzzo) e Michele Cataldo (presidente del comitato provinciale FCI Chieti).

A questo link https://www.youtube.com/ watch?v=q5F2bEXfLoY il servizio di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo con il commento di Marco Romani e Fausto Capodicasa.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO VILLAMAGNA BIKE

1° Mattia Proietti Gagliardoni (UC Foligno) 55 chilometri in 1.42’00” media 32,353 km/h

2° Andrea Masciulli (Asd 1 Dente in Più) a 1’15”

3° Matteo Tullio (Pedale Teate) a 2’00”

4° Leonardo Consolidani (Team Coratti) a 2’15”

5° Domenico Di Toro (Acd Guarenna) a 2’45”

6° Luca Bardi (Asd 1 Dente in Più) a 3’20”

7° Marco Russo (Team Go Fast Puglia) a 4’00”

8° Michele Pascarella (Team Cesaro)

9° Giacomo Serangeli (UC Foligno)

10° Federico Morresi (Recanati Marinelli Cantarini)

11° Pietro Roselli (Team Logistica Ambientale)

12° Luca Laguardia (Team Alto Bradano)

13° Matteo D’Ulizia (Piesse Cycling Team)

14° Luca Di Lupidio (OP Bike)

15° Christian Zezza (Team Logistica Ambientale)

16° Mirko Persico (Pedale Rossoblu Picenum)

17° Giuseppe Sciarra (Team Cesaro)

18° Dario Cammisa (Asd 1D+ 1 Dente in Più)

19° Riccardo Martelli (UC Foligno)

20° Carlo Cerquetella (Recanati Marinelli Cantarini)

Credit fotografico Ultimo Km Ciclismo Abruzzo