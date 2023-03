Roseto. Si è tenuta ieri presso il Villaggio turistico Lido D’Abruzzo la finale regionale di scacchi a squadre per gli alunni delle scuole primarie. L’Istituto Comprensivo Roseto 1 si sono presentate tre squadre femminili e tre squadre maschili e una delle squadre femminili composta dalle alunne D’Ascenzo Elena, Novi Sveva, Nugnes Anna Chiara, Mastrangelo Cristina e Suppa Nicole si è classificata al primo posto qualificandosi per la finale nazionale che si terrà dal 7 al 10 maggio 2023 a Montesilvano.

Sono state inoltre premiate individualmente D’Ascenzo Elena come miglior scacchiera, Chiappini Guerrieri Eleonora come miglior seconda scacchiera e Novi Sveva come miglior quarta scacchiera.

La Dirigente Lara Di Luigi è molto soddisfatta del risultato della squadra prima classificata e di tutti gli alunni cha hanno partecipato a questa bellissima manifestazione di sport e socialità. Ringrazia inoltre l’asd Le torri del Vomano per la collaborazione nell’attuazione del progetto Scacchi a scuola che coinvolge numerosi alunni delle scuole primarie e secondarie nei plessi D’Annunzio e Cologna Spiaggia.