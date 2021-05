Tribunali soppressi e ospedali in fascia ad alta zona sismica, Grippa (M5S): “Emendamenti per abruzzesi”

Avezzano. “Come in molti ormai sanno la necessità di ottenere una nuova proroga dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto è una battaglia che mi vede ancora impegnata, anche se da quando sono stata eletta, mi sono già occupata e battuta per ottenere le precedenti proroghe. Sulla ormai non più procrastinabile rivalutazione della riforma della geografia giudiziaria, affinché si eviti di produrre disservizi ed ingiustizie nei confronti dei cittadini, oltre a sottoscrivere la proposta di legge della collega Scutellà, sintesi del lavoro svolto nell’intergruppo parlamentare sulla Geografia Giudiziaria, ho anche presentato una mia proposta di legge per evitare la chiusura dei nostri presidi di legalità e due emendamenti al Decreto Proroghe.. Così come ho anche annunciato in un recente evento dinanzi al tribunale di Vasto insieme al presidente dell’Ordine degli Avvocati”.

Con queste parole la deputata vastese del M5S Carmela Grippa annuncia di aver presentato due emendamenti al Decreto Proroghe Termini in esame alla Camera dei Deputati sia per prorogare la chiusura che per riorganizzare la pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi ma ancora chiusi. Ma l’impegno della pentastellata si riflette anche ai presidi ospedalieri che insistono su quei territori che si trovano fuori dal cratere sismico ma in zona 1 cioè ad alto rischio.