Tribunali minori, la reazione di Fdi: “condotta grave del governo”

Pescara. “Un bluff che lascia esterrefatti” dichiarano in una nota congiunta il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa e del coordinatore regionale del partito, Etelwardo Sigismondi, “altro che riconoscimento dell’importanza dei tribunali abruzzesi, in cui ieri abbiamo creduto manifestando apprezzamento sulla approvazione della proroga che avrebbe evitato la chiusura, in attesa del pronunciamento del Parlamento”.

“Un apprezzamento cauto, il nostro, ben consci che la problematica non fosse ancora risolta ma fiduciosi delle reali intenzioni del governo nazionale. Lo stralcio dell’emendamento, avvenuto a poche ore dalla sua convalida in Senato, colpisce alle spalle gli abruzzesi . Stralciato inspiegabilmente per ‘estraneità della materia’, proprio nel momento in cui il decreto legge per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia veniva portato in aula per il voto di fiducia”, aggiungono, “è paradossale che un emendamento che aveva già superato il vaglio di ammissibilità della Commissione e votato all’unanimità da maggioranza e opposizione, sia stato notte tempo cancellato per presunte ‘motivazioni tecniche ancora da accertare'”.

“Una condotta grave, una strategia da giocolieri a danno della nostra regione e che, oggi, lascia pensare che dietro il cavillo tecnico ci sia la chiara volontà del governo nazionale di non concedere la proroga all’apertura dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto”, prosegue, “se ciò venisse confermato significherebbe di fatto il de profundis per i tribunali “minori” abruzzesi. La gravità della situazione determinatasi si esplica in più aspetti della vicenda: non sono state rispettate le prerogative del Parlamento e dei gruppi parlamentari che avevano dato, in questa occasione, prova di coesione in merito ad una tematica di fondamentale importanza per l’Abruzzo a salvaguardia di efficienti presidi di giustizia per migliaia di cittadini; si evidenzia, inoltre, un problema di carattere politico di un governo tecnico che rimane, evidentemente, sordo alle istanze dei territori portate all’attenzione del

Parlamento”.

“L’invito ad una seria riflessione va ai partiti che sostengono l’attuale maggioranza”, dichiarano in conclusione, “Fratelli d’itala continuerà incessantemente a sostenere la necessità della proroga e rimarrà al fianco degli ordini professionali e degli amministratori per questa indiscutibile battaglia”.