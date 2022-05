Trenitalia, sulla linea Adriatica arrivano due carrozze bici con 64 stalli

Teramo. Per la prima volta, Trenitalia mette in circolazione sulla linea Adriatica due carrozze bici con 64 stalli. Entro il mese di giugno saranno introdotte in esercizio altre due carrozze dedicate ai passeggeri con le due ruote al seguito.

“Sono da oggi in circolazione sulle linee regionali abruzzesi – ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale, Umberto D’Annuntiis – due delle quattro nuove carrozze interamente dedicate al servizio di trasporto delle biciclette, con 64 postazioni a disposizione degli utenti. Le vetture saranno impiegate sui principali treni circolanti sulle direttrici sud della fascia adriatica, che scorre lungo la Costa dei Trabocchi, e nell’area a nord, che serve le Costa Teramana fino ad Ancona ma anche sui binari dell’entroterra che collegano Pescara a Sulmona”.

In Abruzzo il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie ad un protocollo d’intesa che la Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali, ha sottoscritto. Le carrozze, interamente dedicate al trasporto bici, si aggiungono alle ulteriori iniziative già messe in campo da Trenitalia per rispondere al forte aumento della domanda che si è registrato in questi mesi post pandemici.

“La flotta Minuetto – ha aggiunto il sottosegretario D’Annuntiis – ha incrementato la capacità di ospitare le bici a bordo, con l’aumento da due a sei stalli già dallo scorso anno. Inoltre, sono stati messi in esercizio nei giorni scorsi due nuovi treni Pop, che si aggiungono agli altri due inaugurati lo scorso anno. Sui treni pop sono 12 i posti bici a disposizione degli utenti, rispetto ai tre dei precedenti convogli che sono stati sostituiti. Si tratta – ha concluso D’Annuntii – di una ulteriore azione da parte della Regione per favorire la mobilità e dare impulso a un turismo sempre più sostenibile”.