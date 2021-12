Trenitalia: in Abruzzo 20 Frecciarossa e più treni per Marche, dal 12 in vigore nuovo orario invernale

Pescara. Domenica 12 dicembre entra in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia, valido fino all’11 giugno 2022. Per quanto riguarda i treni nazionali in circolazione in Abruzzo, la nuova offerta prevede l’introduzione, sulla Linea Adriatica, di 12 Frecciarossa che andranno a sostituire 10 Frecciargento e 2 Frecciabianca, portando così a 20 il numero complessivo dei Frecciarossa in circolazione ogni giorno tra Milano e la Costa Adriatica. Questo cambio di colore di alcune Frecce velocizzerà i tempi di percorrenza che, in alcuni casi, saranno ridotti sull’intero percorso da Milano a Lecce anche di 30 minuti. Restano confermati i 6 Frecciargento Milano-Ancona-Pescara e i 4 Frecciabianca della Venezia-Lecce, con fermate nella Marche e in Abruzzo.

Per quanto riguarda i treni regionali dell’Abruzzo, dal 12 dicembre sarà attivata una coppia di nuovi collegamenti veloci Pescara-Ancona e viceversa, dal lunedì al venerdì, in fascia oraria pomeridiana per favorire la mobilità di rientro dei pendolari: il Regionale 4279 partirà da Ancona alle 17,45 per arrivare a Pescara alle 19,40; il Regionale 4270 partirà da Pescara alle 18,20 per giungere ad Ancona alle 20,10. Entrambi i treni avranno una percorrenza inferiore alle 2 ore e saranno in coincidenza con i treni da e per Sulmona per favorire la mobilità dalla direttrice interna verso Nord.

Il nuovo orario vede anche l’attivazione dell'”Aterno Line”, la caratterizzazione commerciale dei 24 treni che circolano sulla linea Sulmona-L’Aquila, per aumentarne la visibilità anche in chiave turistica. La linea, oggi dedicata principalmente al trasporto pendolare e scolastico, esprime una vocazione turistica fruibile e valorizzabile anche attraverso il trasporto ferroviario. Alle bellezze naturalistiche della Valle del fiume Aterno, che ricalca l’antico itinerario romano, si unisce la presenza di siti archeologici, città d’arte e tradizioni eno-gastronomiche. Fermate intermedie a Raiano, per visitare l’eremo e le Gole di S.Venanzio, e a San Demetrio ne’ Vestini, nei pressi delle Grotte di Stiffe.