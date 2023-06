Pescara. Trema la terra in Puglia, dove alle 17:33 è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.2 a Costa Garganica, in provincia di Foggia, ad una profondità di 35 km.

La scossa è stata avvertita distintamente anche in Abruzzo, in particolare a Pescara, Montesilvano, Lanciano, Ortona, Alanno, Gissi, Casalbordino, e altre città del Pescarese e del Chietino. Al momento non si registrano danno a cose o persone.