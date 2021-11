Tre consiglieri lasciano la Lega, D’Eramo: “Basta con liti ed egoismi, lavoriamo per gli abruzzesi”

L’Aquila. “Andiamo avanti con il lavoro per gli abruzzesi, è l’unica cosa che interessa alla Lega”. Lo dice il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, alla luce delle decisioni assunte da tre consiglieri regionali e rese note in data odierna. “Non c’è tempo da perdere”, dice D’Eramo, “con litigi, egoismi e poltronismi personali, In questa fase le emergenze sul tavolo sono tali e tante da richiedere il massimo dell’impegno e del lavoro per la comunità”.

“Solo per citare gli ultimissimi provvedimenti che portano la nostra firma”, spiega, “oggi l’assessore Pietro Quaresimale ha annunciato il via libera al finanziamento di due progetti sul sociale, uno contro il bullismo e uno per l’acquisto di attrezzature Braille; l’assessore Nicoletta Verì ha annunciato l’imminente riorganizzazione tecnologica del 118, con nuovi supporti informatici in grado di interfacciarsi con i sistemi operativi delle centrali e dei reparti; l’assessore Nicola Campitelli ha reso noto il quadro dei tanti interventi attuati in tema di transizione ecologica ed energie rinnovabili che pongono l’Abruzzo ai vertici in Italia”.