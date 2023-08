Lanciano. Con la delibera n 258 del 28/07/2023 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di trasferimento della segreteria dell’Istituto Comprensivo Umberto I dai locali all’interno della Scuola Primaria Principe di Piemonte agli Uffici disponibili nella Scuola Media Umberto I, per una migliore soluzione organizzativa sull’utilizzo razionale e funzionale degli spazi di edilizia scolastica. L’ubicazione della nuova sede in Viale Cappuccini n 63 a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

Gli interventi per le operazioni logistiche del trasferimento, inclusi traslochi e allestimento postazioni internet e telefoniche prevedono una spesa stimata di 12.000,00 euro e sono finanziati con le dotazioni disponibili sul cap. 31105 del bilancio 2023. “Si tratta di un passaggio importante – hanno dichiarato il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini e l’Assessore all’Istruzione Angelo Palmieri – per migliorare il servizio in una logica di snellimento delle attività di questi importanti uffici, ci sarà una più efficace azione organizzativa oltre alla razionalizzazione degli spazi di edilizia scolastica come detto”.