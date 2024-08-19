L’Aquila. Una due giorni interamente dedicata ai vini rosa. È “Tramonti divini”, in programma all’Aquila il 21 e 22 agosto.

Undici cantine abruzzesi trasformeranno Piazza Chiarino, appena restituita alla collettività dopo un intervento di restyling e rigenerazione urbana, in un grande banco d’assaggio in cui per due serate sarà possibile scoprire le varie sfumature di vino rosa, che in Abruzzo si declina in Cerasuolo ma che dà vita anche ad altre interessanti interpretazioni frutto della vinificazione di vitigni che non sono il Montepulciano.

È “Tramonti Divini” ed è in programma all’Aquila mercoledì e giovedì prossimi, 21 e 22 agosto. Organizzata dalla neonata associazione 99 Battiti, la due giorni prevede anche momenti culturali come la presentazione del libro Il vino è rosa di Giulia e Luigi Cataldi Madonna in programma mercoledì 21 alle ore 17,30 presso la storica libreria Colacchi, in Corso Vittorio Emanuele II n.5, a cui interverranno anche i professori Alessandro Rossi e Mauro Maccarrone, docenti dell’Università dell’Aquila, e il dialogo “Sorsi e sapori: gusto, tecnologia e autenticità”, moderato dal giornalista Marco Signori, a cui partecipano l’enologo Antonio Santini, che parlerà della trasformazione dell’uva in vino di qualità, delle difficoltà nel processo e delle ragioni per cui le caratteristiche organolettiche dei vini sono legate al territorio, e lo chef Wiliam Zonfa che affronterà gli abbinamenti con la cucina e i gusti dei consumatori.

Sia il 21 che il 22 a partire dalle 19,00 in Piazza Chiarino i banchi d’assaggio daranno la possibilità di conoscere le cantine e dialogare con i produttori, che descriveranno le tecniche di produzione e le peculiarità territoriali dei loro vini.

Partecipano le aziende Abbazia di Propezzano di Morro d’Oro (Teramo), Agricola Coletti di Ofena (L’Aquila), Cascina del Colle di Villamagna (Chieti), Castelsimoni di Cese di Preturo (L’Aquila), Cataldi Madonna di Ofena (L’Aquila), Collefrisio di Frisa (Chieti), Gentile Vini di Ofena (L’Aquila), Marco Rossi di Ofena (L’Aquila), Pasetti di Francavilla al Mare (Chieti), Rabottini di San Giovanni Teatino (Chieti), San Lorenzo di Castilenti (Teramo) e Torre Raone di Loreto Aprutino (Pescara).

L’associazione 99 Battiti è stata costituita nell’aprile scorso da un gruppo di professionisti aquilani, cittadini consapevoli della necessità di un maggiore impegno civico nella propria comunità, convinti di poter contribuire alla promozione di iniziative e attività finalizzate alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio locale.