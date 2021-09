Traiettorie digitali, il presidente Marsilio: “Italia in ritardo nello sviluppo digitale” (Video)

Pescara. Si è tenuto oggi,all’Aurum, il convegno “Traiettorie digitali”, l’evento, promosso ed organizzato da Confindustria Chieti – Pescara, che ha portato a Pescara esperti di fama nazionale ed internazionale per affrontare il tema della transizione digitale come abilitatore dello sviluppo per imprese e società civile.

L’Europa, con le sue priorità politiche, ha elaborato pacchetti di misure che interesseranno i diversi ambiti strategici per gestire la duplice transizione, verde e digitale, per rendere più resilienti la società e l’economia. Il “green deal europeo” prevede interventi nei settori della connettività, delle competenze, dei servizi pubblici digitali, della riservatezza, della libera circolazione dei dati e della cybersecurity. La trasformazione digitale è una priorità per tutti, una sfida che è già in corso e che ci consentirà di ottimizzare le risorse presenti e preservarle per il futuro. La pubblica amministrazione è chiamata a rinnovarsi celermente per transitare verso una economia al servizio delle persone: l’accesso per tutti ai servizi di base come istruzione e sanità, ad esempio, sono pilastri per un rafforzamento della società civile. Traiettorie Digitali, pertanto, vuole rappresentare un contributo per una presa di coscienza del grande lavoro in atto su tutti i livelli: europeo, nazionale e regionale, con la visione costituita da una convergenza “verde” degli interessi del sistema Paese.

Tra i relatori dell’evento Yves Paindaveine della Direzione Generale Trasformazione Digitale Ecosistema industriale della Commissione Europea, seguito da Aniello Gentile del Boards of Directors di GAIA-X, Andrea Rangone, professore politecnico di Milano, presidente Digital360 SpA, Stefano Fricano, direttore generale politiche industriali, Competitività Pmi del Ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Azzalin – Ceo Dpixel, Gianni Dominici – Direttore generale Fpa – ForumPA, con le conclusioni affidate a Marco Bentivogli – Coordinatore Nazionale di BASE ITALIA. Per i saluti istituzionali sono intervenuti il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e ed Edoardo Gisolfi – presidente Cnct – Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.

“La transizione digitale”, dichiara Marco Marsilio,” partendo dal titolo del convegno, è una grande opportunità di innovazione sociale, economica e culturale. Un fattore irrinunciabile per migliorare la resilienza e la tenuta stessa del nostro sistema produttivo e anche una maggiore possibilità di inclusione dei nostri corregionali per offrire a tutti loro le stesse possibilità. L’Italia è in ritardo sulle infrastrutture digitali, lo sappiamo, siamo al diciannovesimo posto tra i paesi dell’unione europea per grado di sviluppo delle connessioni, la rete fissa a banda larga copre meno di un quarto delle famiglie contro il 60 per cento della media europea e l’Italia per investimenti sulle infrastrutture è terzultima in Europa con l’1,8 per cento, solo l’Irlanda e il Portogallo hanno statistiche peggiori. Al primo posto c’è la piccola Estonia con il 5,6 % degli investimenti, concentrati in prevalenza sulle infrastrutture digitali. L’unità nazionale va garantita anche attraverso le infrastrutture”.