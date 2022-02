Tradizionale appuntamento di WWF Chieti Pescara e Museo universitario Darwin uomo e Darwin scienziato

Pescara. “Tutto il male non vien per nuocere – Darwin uomo e Darwin scienziato”. E’ questo l’intrigante titolo scelto dal prof. Maurizio Biondi, docente ordinario di zoologia dell’Università dell’Aquila, nonché componente del Comitato scientifico del WWF Abruzzo, per l’edizione 2022 del “Darwin Day” in programma venerdì 11 febbraio prossimo, con inizio alle ore 10, presso l’Auditorium del Museo universitario (a Chieti, ingresso da viale IV Novembre) e online.

Sarà la nona edizione di un appuntamento ormai tradizionale organizzato dal WWF Chieti-Pescara e dal Museo universitario dell’ateneo “Gabriele d’Annunzio” in collaborazione con la sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica Italica (SHI), il gruppo locale del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP) e il Liceo scientifico “Filippo Masci” di Chieti.

Il prof. Biondi, che peraltro ha avuto modo di esaminare a fondo nella sua Università alcuni reperti entomologici collezionati dallo stesso Darwin nel suo famosissimo viaggio intorno al mondo, parlerà dell’evoluzione attraverso il racconto di esperienze di vita dello scienziato, cercando di tracciarne un ritratto a tutto tondo che certamente affascinerà gli studenti e chi vorrà partecipare. La sua relazione sarà introdotta da un breve intervento di Luciano Di Tizio, del WWF Chieti-Pescara.

Parteciperanno, come ogni anno, alcune classi del Liceo scientifico “Filippo Masci”. Un gruppo di alunni e insegnanti sarà fisicamente presente nell’Auditorium, altre classi seguiranno l’incontro online dalle rispettive aule. Potranno collegarsi anche i cittadini interessati, previo accordo con il Museo universitario da contattare all’indirizzo mail [email protected] entro il 9 febbraio prossimo, prenotazione necessaria per ragioni organizzative. La partecipazione in presenza non richiede invece alcuna formalità, ma sarà possibile solo sino a esaurimento posti e, ovviamente, nel rispetto delle normative anti-Covid attualmente in vigore.

Il “Darwin Day” è una celebrazione in onore di Charles Robert Darwin (1809-1882) che si tiene nel giorno della nascita del grande naturalista inglese, il 12 febbraio, o comunque intorno a quella data. Le prime edizioni vennero organizzate in Inghilterra e negli Stati Uniti già subito dopo la scomparsa dello stesso Darwin. La tradizione si è via via estesa e oggi la ricorrenza viene festeggiata in tutto il mondo con eventi scientifici di vario genere. In Italia le prime iniziative risalgono al 2003 e da allora sono sempre aumentate. L’appuntamento teatino si ripete invece dal 2014.

DARWIN DAY, le precedenti edizioni:

15.2.2014. Dr. Vincenzo Ferri (Università Tor Vergata): “Sulle tracce di Charles Darwin. Galapagos, l’evoluzione è di scena”.

12.2.2015. Prof. Gianfranco Pirone (Università de L’Aquila): “La biodiversità forestale in Abruzzo”.

12.2.2016. Prof. Massimo Delfino (Università di Torino): “Anfibi, rettili, fossili e isole”.

14.2.2017. Dr. Sergio Guccione (Centro Studi Cetacei): “Tartarughe marine in Adriatico …e il naufragar m’è dolce in questo mare”.

13.2.2018. Prof. Piero Di Carlo (Università di Chieti-Pescara): “Cambiamenti climatici: quale futuro ci attende?”.

12.2.2019. Dr. Luciano Di Tizio (Societas Herpetologica Italica): “Le meraviglie dell’evoluzione”.

12.2.2020. Prof. Aristide Saggino (Università di Chieti-Pescara) e Luca Menichelli (mentalista): “Scienza vs Magia”, conferenza spettacolo.

12.2.2021. Prof. Gentile Francesco Ficetola (Università di Milano): “Le frontiere della vita”.