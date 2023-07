L’Aquila. Nelle lunghe traversate che portavano i transumanti dall’Abruzzo alla Puglia, la musica ha accompagnato i pastori rendendo meno dura la traversata. Nella conca di Capestrano per centinaia di anni melodie arcaiche hanno riecheggiato per poi essere rimaneggiate da autori e strumenti della musica popolare più vicina ai nostri giorni.

Testimoni di questa tradizione popolare che si tramanda di generazione in generazione, sono il gruppo di musica popolare “Organetti in Festa”, che giovedì 27 luglio dalle 21.30, rallegreranno un nuovo appuntamento del Festival “TRA –La transumanza che unisce” che si terrà in Piazza Mercato a Capestrano. Il comune, prende il nome da tre sorgenti che sarebbero state presenti nel luogo in cui sorge il paese, zona ricca di acqua, dove i transumanti trovavano ristoro per loro e per le loro greggi. Da qui passava il Tratturo Magno, il sentiero migratorio stagionale più lungo d’Italia, che dalla Basilica di Collemaggio a L’Aquila arrivava fino a Foggia. Il festival fa di nuovo tappa in un territorio che per migliaia di anni è stato terra di passaggio pastorale e che tornerà a celebrare la trazione nel cuore del centro storico. Non resta, quindi, che darvi appuntamento in Piazza Mercato per ballare e cantare al ritmo irrefrenabile degli organetti.