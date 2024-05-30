Torrevecchia Teatina. Via libera alla riparazione, restauro e consolidamento della Chiesa di San Giuseppe, nel

comune di Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti. La Conferenza permanente ha dato infatti l’ok al

al progetto esecutivo, che vale 353 mila euro. “Un altro importante pezzo dell’identità del territorio viene rimesso al suo posto, grazie a una procedura che sta proseguendo secondo i tempi – ha dichiarato il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli -. Voglio ricordare la grande collaborazione con l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto e ringraziare la Regione Abruzzo nella figura del Presidente Marco Marsilio e del direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Vincenzo Rivera, per il loro continuo supporto”.

La Chiesa di San Giuseppe, probabilmente risalente al XVII secolo, è stata dichiarata inagibile a seguito

dei danni subiti durante il terremoto del 2016. La struttura presenta lesioni sulle volte e sulle pareti. An –

che la copertura non è più stabile. Il restauro, attuato dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, riparerà i danni,

preservando al contempo gli elementi storici e artistici dell’edificio.