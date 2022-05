Tornano a protestare i precari della giustizia: “A giugno primi contratti in scadenza, uffici scoperti”

L’Aquila. Le categorie sindacali Fp Cgil e Uil Pa tornano a rivendicare la giusta necessità di attenzionare la delicata questione che interessa lavoratrici e lavoratori che sono state/i assunte/i a tempo determinato, a mezzo concorso pubblico indetto dal ministero della giustizia nel settembre 2020 (in attuazione del D.L. n.34/2020), per fronteggiare le interessanti esigenze degli uffici giudiziari del paese, nonché dell’Abruzzo e del Molise, anche in virtù delle vacanze organiche – affermano Giuseppe Merola Segretario Fp Cgil L’Aquila e Fabrizio Petroni segretario Uil Pa L’Aquila.

Venerdì 20 maggio, dalle 10 alle 12, dinanzi alla prefettura dell’Aquila, ci sarà un sit-in di protesta, promosso dalla Fp Cgil e Uil Pa, per rivendicare il precariato di operatrici ed operatori della giustizia.

“A partire dal mese di giugno ci saranno i primi contratti in scadenza e gli uffici giudiziari assisteranno ad inevitabili affanni organizzativi. Il governo si impegni seriamente a dare delle imminenti risposte all’altezza della nostra lotta”, affermano le sigle sindacali. “L’imminente scadenza dei contratti, se non prorogati, comporterà inevitabili disagi organizzativi-gestionali per l’apparato Giustizia. Il personale andrà a vivere l’ennesima angoscia sociale di doversi congedare dal mondo del lavoro, già di per sé precario, con preoccupanti riverberazioni sulla comunità giudiziaria/penitenziaria e collettività tutta”.