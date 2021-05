Torna Voler Bene all’Italia, “Piccoli Comuni, Next Generation”: Pollutri nelle 10 piazze nazional

Chieti. Il 2 giugno torna Voler Bene all’Italia “Piccoli Comuni, Next Generation” la tradizionale iniziativa organizzata da Legambiente insieme a un vasto comitato promotore e con il contributo di Open Fiber. L’appuntamento è alle 11.30 alla Riserva regionale di Don Venanzio a Pollutri (CH), una delle 10 piazze nazionali, con l’intervento dell’Amministrazione comunale e di altri amministratori locali, regione Abruzzo, rete Trabocchi Mob, associazione Dafne e coop. di gestione dell’Area protetta.L’iniziativa interpreta l’urgenza di un percorso comune per far ripartire il Paese, chiedendo una giusta attenzione nell’uso trasversale delle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) per scardinare l’isolamento in cui i piccoli Comuni sono stati relegati in troppi anni di politiche disattente. L’iniziativa sarà quindi l’opportunità per raccontare le esperienze virtuose già protagoniste della transizione ecologica, digitale, mobilità sostenibile e parità di genere ma anche per segnalare i luoghi di cui è importante valorizzare i bisogni e le potenzialità e progettare una nuova governance per i territori.