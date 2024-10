Montesilvano. Torna Schiaccia&Sboccia, l’evento organizzato dalla Federazione Italiana Bocce in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo. Questa volta andrà in scena a Montesilvano, sulla spiaggia libera tra gli stabilimenti Bagni Bruno e Sabbia D’oro. La kermesse abruzzese, in programma sabato 13 luglio 2024, rappresenta la terza in collaborazione tra FIB e FIPAV, dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte dei relativi presidenti Marco Giunio De Sanctis e Giuseppe Manfredi, finalizzato a realizzare insieme eventi, manifestazioni e giornate promozionali, al fine di incentivare la pratica del Beach Volley e del Beach Bocce. Da parte della FIB, l’intesa sottoscritta è utile per la promozione e la valorizzazione dell’attività del Beach Bocce, specialità inserita, dal 2021, nello Statuto Federale tra le specialità ufficiali e che sta già ottenendo un notevole interesse e coinvolgimento di partecipanti. A Montesilvano, in occasione della tappa Gold del Campionato italiano Assoluto di Beach Volley, andrà in scena l’evento congiunto grazie anche alla collaborazione del Comitato Regionale Abruzzo con in testa il presidente Gregorio Gregori, che per la FIB varrà quale tappa di qualificazione alle finali nazionali del Beach Bocce Tour 2024, in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Genova.

“C’è sempre grande attesa per questi eventi congiunti tra la FIB e la FIPAV che in questa stagione si rinnova dopo quello di Caorle – ha dichiarato il presidente della FIB, Marco Giunio De Sanctis – Il Consiglio Federale crede nella specialità del Beach Bocce e nelle sue potenzialità. Tanto che le finali di Genova andranno in onda in differita su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. Tutti, nella propria vita e almeno una volta, hanno giocato a bocce sulla spiaggia e io sono convinto che, giocandosi all’aperto come una volta avveniva anche per le altre specialità, il Beach Bocce potrà fungere da ulteriore traino, grazie soprattutto alla popolarità del Beach Volley, per far avvicinare le persone al nostro movimento, che conta già numeri importanti”. “Credo che, facendoci conoscere al di fuori dei nostri contesti, lo sport delle bocce, in tutte le sue accezioni, potrà farsi apprezzare per l’accessibilità e duttilità della nostra disciplina che la specialità, come il Beach Bocce, potrebbe svilupparsi a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale e in tanti altri Paesi” ha concluso De Sanctis.