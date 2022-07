Torna l’intrattenimento allo storico Parco Le Naiadi di Pescara

E’ stato presentato durante una conferenza stampa svoltasi in una sala del Multicinema Arca di Spoltore il progetto di rilancio del Parco Le Naiadi, un luogo che ha fatto la storia d’Abruzzo e di Pescara per gli eventi sportivi e musicali. Sono passati per il Parco Le Naiadi i più grandi cantanti italiani, diverse edizioni del Pescara Jazz, le partite della mitica squadra di pallanuoto pescarese, in cui hanno militato campioni olimpici e mondiali.

Diverse vicende negli anni successivi al 2000 hanno segnato il destino del Parco Le Naiadi, che oggi rinasce grazie alla Pretuziana Sport, presieduta da Domenico Narcisi, e al gruppo Blue Parrot, fondato da Siro Di Meco, titolare della Multicinema Srl. Siro e Mattia Di Meco e il loro socio e amico Fabrizio Iezzi guidano da anni la società Muticinema srl, che gestisce diversi cinema in Italia tra i quali il Multiplex Arca a Spoltore (Pe). I tre imprenditori, sono anche i proprietari e gestori del ristorante Movielink, adiacente al cinema dell’Arca.

Blue Parrot si propone come un contenitore di eventi di vario genere con un programma ricco di serate danzanti, sportive, teatrali e culturali.

Alla conferenza stampa era presente l’Assessore al Commercio, Turismo e grandi eventi del comune di Pescara Alfredo Cremonese che ha sottolineato “il supporto da parte dell’amministrazione per un’iniziativa di rilancio che porta numerose presenze in città e arricchisce il già nutrito calendario degli eventi estivi pescaresi (Estatica, Pescara Jazz, Funambolika, Premio Flaiano, Festival Dannunziano…), con notevoli effetti positivi indiretti”.

Salvatore Di Pino, presidente commissione Finanza, e Zaira Zamparelli del comune di Pescara, hanno confermato la disponibilità per favorire le iniziative per la rivitalizzazione della struttura storica del Parco Le Naiadi, sottolineandone la posizione strategica tra Pescara e Montesilvano e l’importanza di riprendere la stagione degli eventi dopo lo stop post pandemia.

Domenico Narcisi ha passato in rassegna le attività sportive e non che interessano la struttura dall’avvio della nuova gestione a Settembre 2021: la ripresa delle attività sportive, il rilancio delle squadre di pallanuoto e, non ultimo, l’accordo con Blue Parrot per gli eventi.

Siro Di Meco ha spiegato che: “Blue Parrot è nato circa tre anni fa quasi per gioco insieme ad alcuni amici. Dopo due anni di covid e difficoltà, abbiamo voluto rilanciare sui lidi, nelle strutture cinema, in quelle danzanti della riviera pescarese. Siamo così arrivati alle tre entità di Blue Parrot: il BlueParrot Beach Club, ex Delfino Verde sulla riviera pescarese, il BlueParrot Event e Blue Parrot Town nato per organizzare le serate all’interno del Parco Le Naiadi.

Il calendario del Blu Parrot Town prevede eventi con artisti del calibro internazionale, puntando sul daytime e non sulla fascia notturna, per motivi di circostanza essendo una zona molto popolata. Per l’inaugurazione c’è stato il gruppo Mamacita, tutte le domeniche ci saranno eventi: passeranno al Blue Parrot Le Naiadi Deborah De Luca, Wade Dj, Sven Väth, con sorprese anche per il mese di Settembre. re.

Non solo intrattenimento e musica, ma anche teatro, con la scuola Estrodestro di Fabrizio Aloisi che ogni giovedì, dal 14 Luglio fino a Settembre, terrà degli spettacoli in cui giocheranno un ruolo fondamentale l’improvvisazione e il pubblico.

Bentornato Parco Le Naiadi!