Torna l’incubo covid nella Marsica, focolai a Scurcola e Roccavivi: nuovi screening ad Avezzano

Avezzano. Torna l’incubo covid nella Marsica, in poche ore sono stati annunciati decine di nuovi contagi.

Screening a San Vincenzo Valle Roveto

L’amministrazione comunale di San Vincenzo Valle Roveto, ha scritto ieri sera il Comune, nell’ottica di tenere sempre monitorata la situazione della frazione di Roccavivi, ha da poco concluso uno screening straordinario, resosi necessario dopo la positività, registrata a seguito di test rapido eseguito in Farmacia, di una persona che ha partecipato al funerale di Sabato Pomeriggio. Tutti i 35 tamponi sono risultati negativi, quindi alla data odierna le stesse persone non possono aver contagiato nessuno. Resta fermo comunque che, i contatti diretti della persona risultata positiva, ovviamente dovranno continuare ad osservare la quarantena di 5 giorni (se vaccinati) o 7 giorni (se non vaccinati). Si raccomanda a tutta la popolazione di rispettare scrupolosamente le misure anticontagio e per qualsiasi problema contattare il proprio medico di famiglia e/o gli Amministratori Comunali. Un ringraziamento all’ Infermiera Lauretana Cerqua per aver effettuato tutti i tamponi.

Nuovi screening ad Avezzano a studenti e cittadini

Nuovi test anti-covid in città per prevenire possibili nuovi focolai. Gli screening messi in agenda dall’amministrazione Di Pangrazio sono rivolti alle scuole dell’infanzia e ai cittadini. Si parte domani (16 novembre) alle 11 con i test salivari -più facili da somministrare ai bambini- alla scuola d’infanzia “Collodi” in via America, mentre giovedì alle 8,30 sarà la volta dei giovanissimi studenti della materna di Borgo Pineta.

In prima fila anche in questa circostanza l’assessore all’emergenza sanitaria, Maria Teresa Colizza per un’iniziativa condivisa con la collega alla pubblica istruzione, Patrizia Gallese, in accordo con i dirigenti scolastici per porre un argine alla diffusione del virus e bloccare sul nascere eventuali piccoli ma pericolosi focolai. A livello nazionale infatti, si registrano più di un segnale di allarme, quindi l’amministrazione si è attivata per evitare che la curva dei contagi possa alzarsi in città proprio in questo momento a ridosso delle festività natalizie.

“Manteniamo alta la guardia”, afferma l’assessore Gallese, “per prevenire possibili nuovi focolai. Per questi motivi l’azione preventiva dell’amministrazione Di Pangrazio continua fino a superamento dell’emergenza”. Oltre agli screening alle scuole, lunedì 29, dalle 14, 30 alle 18,30 alla palestra dello Stadio dei Pini, l’amministrazione ha messo in agenda un nuovo appuntamento rivolto a tutta la popolazione con tamponi antigenici rapidi nasali”.

Focolaio di Scurcola Marsicana

Sulla base delle ultime comunicazioni ufficiali pervenute dalla Asl, scrive ieri sera il Comune, si segnala che ad oggi il numero totale di casi di positività accertati nel nostro territorio comunale risulta pari a 9. L’Amministrazione sta provvedendo all’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Invitiamo ancora una volta la cittadinanza alla massima prudenza e al rispetto delle regole imposte dalle ordinanze ministeriali.

Aggiornamento positivi Celano

L’ultimo aggiornamento del Comune di Celano in merito ai positivi risale a venerdì 12 novembre dove con due nuovi contagiati il numero è salito a 12.

Sono 26 (di età compresa tra 5 e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 84835. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2568 (si tratta di una 92enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 79326 dimessi/guariti (+77 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2941* (-52 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 638 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 79 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 13 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2849 (-49 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1187 tamponi molecolari (1528492 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5437 test antigenici (1186923). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.39 per cento. Del totale dei casi positivi, 21860 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+15 rispetto a ieri), 21361 in provincia di Chieti (-3 per riallineamento), 20117 in provincia di Pescara (+4), 20680 in provincia di Teramo (+15), 686 fuori regione (-3) e 131 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.