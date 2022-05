Torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, in Abruzzo 27 i luoghi aperti al pubblico

L’Aquila. Domenica 22 maggio 2022 si svolgerà anche in Abruzzo come in tutta Italia la XII GIORNATA NAZIONALE ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE.

Si tratta di un evento importante che nella nostra regione apre ventisette dimore sparse nel territorio, ma con una concentrazione nell’aquilano, organizzato dalla ADSI Abruzzo e per L’Aquila con l’apporto fondamentale della Fondazione Carispaq.

In città, infatti, nove palazzi storici, restaurati dopo il sisma del 2009, apriranno i cortili e gli ambienti più suggestivi per raccontare, grazie anche alla possibilità di effettuare visite guidate, la storia delle dimore. Nel territorio provinciale saranno invece sei i palazzi aperti, con particolare attenzione al borgo di Pettorano sul Gizio con il Castello Cantelmo comunale e Palazzo vitto Massei.

L’ Abruzzo per questa edizione della GIORNATA NAZIONALE ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE ha raddoppiato il numero delle dimore aperte, rispetto già all’anno passato, grazie alla sinergia che si è creata con gli enti pubblici e le fondazioni. La Regione Abruzzo, infatti, ha dato il patrocinio unitamente alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, ENIT, si è attivata una proficua collaborazione con Fondazione Carispaq e con l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmep. Da quest’anno è Media Partner dell’evento il TGR RAI.

A Teramo la Biblioteca regionale Melchiorre Delfico apre per ADSI Abruzzo domenica 22 maggio le sue sale ai visitatori che saranno accompagnati in un tour guidato dal Responsabile Dimitri Bosi , mentre la Pinacoteca Comunale Vincenzo Bindi a Giulianova dedica all’ADSI questa giornata con l’ ingresso gratuito, come da prassi in tutte le aperture delle dimore affiliate ADSI. In questo museo, in particolere, i visitatori avranno modo di vedere la prestigiosa collezione della Scuola di Posillipo del mecenate Vincenzo Bindi curata oggi dal Direttore t.s. Sirio Maria Pomante .

Nella provincia di Pescara apre quest’anno Villa Pardi a Manoppello vicino al santuario del Volto Santo, la Tenuta agraria Imperato a Città Sant’Angelo con il viale dei gelsi che offre la possibilità di fare attività sportiva individuale. Mentre in centro città apriranno al pubblico Villa Marcheggiani con i suoi particolari architettonici francesi e villa Basile panoramica in collina.

in provincia di Chieti a Francavilla al mare il Conventino Michetti, a Mozzagrogna Villa Marcantonio ed in centro città Palazzo de Mayo che consente la scoperta di una Chieti antica nascosta la famosa via Tecta.

La Giornata abruzzese anche quest’anno avrà il supporto della sezione Abruzzo di Wikimedia Italia per Wiki loves Abruzzo.