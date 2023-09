Pescara. Anche quest’anno oggi e domani si svolgerà la Giornata del Biologo Professionista, giunta alla sua IX edizione. Questa iniziativa è promossa da Enpab, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi, ed è patrocinata dal Ministero della Salute. In contemporanea su 18 piazze italiane, i cittadini potranno ricevere consulenze nutrizionali gratuite e consigli sulla prevenzione nonché partecipare ad attività dedicate per adulti e bambini. Per l’occasione, saranno allestiti gazebo in cui saranno svolte consulenze nelle rispettive aree di specializzazione dei biologi che vanno dalla nutrizione, all’ambiente, alla sostenibilità, alla sicurezza. Le prestazioni gratuite per i cittadini hanno l’intento di favorire la prevenzione primaria e di educare ad un corretto stile di vita e ad un comportamento sostenibile. Per la Regione Abruzzo l’appuntamento è a Pescara in piazza della Rinascita (p.zza Salotto) dalle 10:00 alle 18:00 in entrambe le giornate.

L’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo sostiene questa iniziativa che valorizza la professione del biologo e le competenze multidisciplinari. “Come Ordine neo-nascente” afferma la presidente dell’OB Lazio e Abruzzo, la dott.ssa Daniela Arduini, “siamo entusiasti di poter partecipare a tali eventi storici promossi da Enpab per divulgare lo spessore scientifico dell’iniziativa alla popolazione ma anche l’aspetto trasversale delle competenze del Biologo come valore aggiunto per il benessere del cittadino”. La presidente OBLA sarà inoltre presente nella giornata di sabato a Roma in mattinata in p.zza San Lorenzo in Leucina e nel pomeriggio a p.zza dei Re di Roma mentre la domenica sarà a Pescara in piazza della Rinascita.

Anche la consigliera dott.ssa Annunziata Taccone, delegata alla nutrizione dei biologi per l’Abruzzo, sarà presente a Pescara nelle due giornate. “La Giornata Nazionale del Biologo Professionista è una grande opportunità di crescita professionale per tutti i biologi e gli studenti, un valore aggiunto per l’intera categoria” afferma. “Durante queste due giornate, il biologo professionista ha l’opportunità di sensibilizzare i cittadini su tematiche importanti e fare prevenzione. Inoltre Il Biologo ha la possibilità di promuovere la visibilità della propria professione, ma soprattutto crea aggregazione tra colleghi, condivide esperienze, crea confronti, elementi fondamentali e necessari per chi è abituato a svolgere la libera professione”.

Sarà infine presente in piazza, in entrambe le giornate, il consigliere nazionale di Enpab, dott. Roberto Casaccia il quale ricorda che “La Giornata Nazionale nasce nell’ormai lontano 2014 come progetto di welfare attivo di Enpab, per dare visibilità alla nostra professione e fornire un servizio alla cittadinanza; l’analisi dei dati storici ne ha evidenziato la validità con un incremento dei redditi degli iscritti e il conseguente aumento del loro montante pensionistico”.