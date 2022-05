Torna il suggestivo Bocca Di Valle Enduro Race, come iscriversi

Guardiagrele. Chi dice Enduro dice Bocca di Valle! Adrenalina,divertimento e sana competizione in una delle location più ambite in Italia dagli amanti delle ruote grasse, t orna domenica “ Bocca Di Valle Enduro Race”.

L ‘attenzione per il fuoristrada in Abruzzo è per la settima tappa del circuito interregionale Enduro Sud Italia: Campania, Molise, Puglia, Calabria, Lazio, Abruzzo e Sicilia sono le regioni che ospitano le stupende competizioni in questa stagione agonistica 2022.

Bike Park Bocca di Valle, frazione di Guardiagrele in provincia di Chieti, grazie all’organizzazione di tutto il team capitanato dal pluricampione Fabio Di Renzo, sta diventando sempre più meta di riferimento per gli appassionati di MTB.

L’intera area in questi giorni è curata al dettaglio, i trails tecnici che sorgono ai piedi della Majella con le difficoltà dall’azzurro al nero, alternano tratti molto flow a tratti supertecnici e ripidi, si può pedalare anche in All Mountain fra pinete e faggete alla scoperta di posti meravigliosi, diversi i trails diventati un vero e proprio must come il Taglialegna o il recente Acquapark.

L’appuntamento da non perdere è per questa domenica 29 maggio, valevole per il circuito interregionale e seconda tappa del campionato regionale Abruzzo.

La particolarità della gara di domenica rispetto a molte altre, che hanno messo a dura prova l’organizzazione sono le prove speciali Blind, nulla sarà svelato ai riders fino alla mattina della corsa, una gara alla cieca ed un’esperienza che genererà emozioni molto forti.

Un tipo di competizione detta “alla francese” con trasferimenti che saranno in parte pedalati ed altre meccanizzati con shuttle, il dislivello nelle prove speciali sarà di 2000 m negativi, che vedranno la presenza di iscrizioni limitate per gestire al meglio quella che sarà una delle gare più epiche alla quale prenderete parte.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani 26/05/2022 ore 23:59, per info e iscrizioni:

https://www.icron.it/newgo/#/ evento/20221778