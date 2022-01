Torna il Premio Nazionale di letteratura naturalistica “Parco Majella”, pubblicato bando 25esima edizione

Abbateggio. Il Premio Nazionale di letteratura naturalistica “Parco Majella” giunge alla sua 25a edizione! Un “traguardo d’argento” che verrà celebrato con interessanti novità e iniziative che saranno promosse nel corso del 2022!

Il Premio, che si svolge sotto l’egida del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto, è strutturato nelle seguenti sezioni in concorso:

NARRATIVA edita SAGGISTICA edita GIORNALISMO (articoli, servizi e inchieste su temi naturalistico – ambientali, pubblicati, teletrasmessi e radiotrasmessi negli ultimi due anni) POESIA edita

Non è prevista quota di partecipazione.

Tutti i testi dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 marzo 2022.

La PREMIAZIONE avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà ad Abbateggio (PE), alla presenza di autorità ed esponenti del mondo ambientalistico e culturale, il 23 LUGLIO 2022.

ANTONIO DI MARCO – Presidente del Premio Parco Majella: in occasione della 25a edizione del Premio Parco Majella, vorrei esprimere tutta la mia gratitudine a chi ha contribuito, durante tutti questi anni, alla realizzazione di questa iniziativa culturale che ha reso Abbateggio “presidio culturale della letteratura naturalistica italiana”, punto di riferimento per la difesa dell’ambiente attraverso la cultura e la letteratura. 25 edizioni all’insegna della valorizzazione della letteratura ambientale con l’intento di indicare un modello culturale basato sul binomio cultura/ambiente, in grado di sovvertire la linea di sviluppo di un piccolo borgo che nel 1997 era stato candidato ad ospitare una grande discarica. Oggi che c’è molta più consapevolezza su quanto sia importante preservare l’ambiente per salvaguardare il futuro della Terra, non possiamo che essere orgogliosi dell’impegno messo in campo 25 anni fa per valorizzare la Majella e il territorio della nostra Regione e dell’interesse sempre crescente che accompagna il nostro concorso letterario, che dimostra la valida idea avuta più di venti anni fa di credere in questa iniziativa, che di anno in anno convince personaggi di rilievo a venire ad Abbateggio, oltre ad attrarre visitatori e turisti.

Il Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica “Parco Majella” è un concorso letterario esplicitamente dedicato alla letteratura naturalistico – ambientale, per richiamare l’attenzione su opere nelle quali un ritrovato equilibrio tra uomo e natura apre un orizzonte nuovo, capace di valorizzare le nostre radici e indicare un modello culturale forte e denso di sviluppi e approfondimenti.

Il Premio Parco Majella si svolge nel mese di luglio in Abbateggio (PE), uno de “I borghi più belli d’Italia” in Abruzzo ed è promosso dall’Associazione “Alle falde della Majella” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

SCARICA QUI IL BANDO:

bandopremiomajella_2022-25a edizionw