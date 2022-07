Torna il premio Benigno e Filomena Suffoletta: appuntamento il 7 agosto a Roccaraso

Roccaraso. La sala “Giuseppe Spataro” del Comune di Roccaraso (L’Aquila) tornerà ad ospitare il prossimo 7 agosto, alle ore 17, il Premio Benigno e Filomena Suffoletta, giunto alla 27ma edizione, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia Covid-19.

Il Premio, istituito nel 1989 da Benigno Suffoletta in ricordo di sua moglie Filomena Carrara, è portato avanti – dopo la sua scomparsa nel 2014 – dai figli Gaetano e Giuseppina Suffoletta attraverso l’omonima Associazione culturale. La manifestazione valorizza ogni anno personalità, per la maggior parte legate all’Abruzzo, che si distinguono nei campi della Cultura, della Scienza, dell’Economia, del Giornalismo e dell’Emigrazione. Dal 1992 in poi sono stati premiati oltre 100 personaggi tra i quali il giornalista Piero Badaloni, la presentatrice tv Arianna Ciampoli, la cantante Gigliola Cinquetti, la parlamentare Silvia Costa (per il suo impegno nel campo sociale), Angelo Di Ianni, dirigente del Ministero dell’Istruzione in Canada e consigliere Cram Regione Abruzzo, la scienziata Federica Di Nicolantonio, il doppiatore Roberto Pedicini, il linguista e presidente onorario dell’Accademia della Crusca Francesco Sabatini, lo chef Niko Romito e il magistrato Nicola Trifuoggi, che oggi presiede il Comitato Esecutivo del Premio.

Nutrito anche il Comitato d’Onore, fra cui spiccano personalità come il sindaco di casa Francesco Di Donato, il senatore Nazario Pagano, il professor Giuseppe Mauro (anch’egli premiato nel 2010), il giornalista Rai Enzo Leuzzi, Stefano Distilli, presidente della Cassa nazionale previdenza dottori commercialisti e vari sindaci del comprensorio insieme a quello di Pescara Carlo Masci.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Roccaraso e dalla Banca Generali.

I nomi dei premiati dell’edizione 2022 del Premio Suffoletta saranno annunciati nei prossimi giorni.