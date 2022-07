Torna il “Guardiagrele opera festival”, ottava edizione: da Verdi a Philip Glass

Pescara. Presentata a Pescara l’ottava edizione del Guardiagrele Opera Festival che si terrà dal 16 luglio al 22 agosto. L’evento patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Guardiagrele rappresenta uno degli eventi più attesi nel centro alle pendici della Maiella. L’iniziativa è stata illustrata da Antonello Lupiani, fondatore dell’Associazione Guardiagrele Opera. “Ogni anno ci chiediamo se sia giusto andare avanti per i tanti sacrifici che si fanno, e la risposta è sempre la stessa, anche perché molti cantanti si sono poi imposti a livello nazionale grazie anche alla partecipazione al Go Festival. Avremo eventi di assoluto rilievo come l’esibizione dei solisti veneti, per una manifestazione che vuole crescere anno dopo anno”.

“Stiamo parlando di un evento che sta crescendo sensibilmente”, ha detto il consigliere regionale Mauro Febbo, “e credo fosse giusto dare risalto come Regione a questa kermesse che si svolge in una location incantevole come Guardiagrele e in cui si parla di Terra Madre ovvero della Maiella che è il simbolo del nostro Abruzzo”. Il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio ha ringraziato gli organizzatori. “Come Amministrazione non potevamo non essere al loro fianco. Parliamo di eventi che danno lustro alla nostra cittadina. Sono passati otto anni e sappiamo che non è facile organizzare manifestazioni come questa, ma parliamo di un vanto per la città e di un grande ritorno di immagine e di una vetrina importante per un’estate ricca di manifestazioni”. “Avremo in particolare tre grandi eventi” ha annunciato il direttore artistico della manifestazione Maurizio Colasanti in riferimento a: ‘Il Nascimento dell’Aurora’ con i Solisti Veneti, nel Duomo di S.Maria Maggiore la sera del 21 luglio; il Rigoletto che, nell’ambito di una collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi, sarà in scena al Teatro D’Annunzio di Pescara il 30 luglio e ‘Les Enfants Terribles’ di Philip Glass il 22 agosto nell’Orto Santoleri di Guardiagrele”.