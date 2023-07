Atri. Torna il Grand Prix d’Abruzzo di freccette. L’appuntamento si terrà il prossimo fine settimana (sabato 15 e domenica 16 luglio) al palasport Di Nardo Di Maio e Pasquali ad Atri, in provincia di Teramo.

L’evento sportivo, promosso dall’Asd Freccette Italia Dart con l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, varrà per le regioni Abruzzo, Marche, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia, Lazio, Molise e Puglia.

Nelle prime delle due giornate, quella di sabato, dalle ore 15 si disputerà la Coppa Italia 2023 insieme al Trofeo Fabio Marotto. In serata sarà la volta della AtriCup.

Domenica, dalle ore 10,30, il via al terzo Grand Prix d’Abruzzo per le categorie A, B, C, D e Femminile valido per la classifica nazionale assoluta. L’appuntamento sportivo, promosso con il patrocinio del Comune di Atri e della Regione Abruzzo, si chiuderà con le premiazioni finali.

Per info tel. Falerio 348 3005673 oppure Marco 347 2418525.