Giulianova. Sabato prossimo, 23 dicembre, alle 16.30, il Loggiato “Riccardo Cerulli” sarà avvolto da un’aura di magia e avventura grazie alla presentazione del libro “Favole e Leggende d’Abruzzo” di Anna e Laura Bongiovanni, edito da “Il Viandante”. Pubblicato nel 2021, il libro propone un viaggio attraverso il tempo, per tutta la famiglia: una raccolta di sei favole, ispirate a fatti realmente accaduti o a leggende popolari medievali, ognuna seguita da un percorso nei luoghi della storia, accompagnata dalle foto dei luoghi magici della regione. Un nuovo modo di viaggiare nel paesaggio dell’Abruzzo antico e mitico.

I più piccoli, grazie anche alla mappa inclusa, si ritroveranno a visitare affascinanti castelli, attraverseranno boschi incantati, incontreranno pirati, maghi, streghe e folletti, si divertiranno a rivivere le avventure dei loro coetanei protagonisti dei racconti.

A seguire, bambine e bambini potranno partecipare a “Biglietti di Natale Pop-Up”. Sotto la guida di Irene Speziale, nel divertente laboratorio di pop-up, i piccoli potranno creare il proprio biglietto di Natale da regalare ai propri cari, prendendo ispirazione dal personaggio del libro che più li attira. La partecipazione al laboratorio prevede un costo di 10 euro a bambino e deve essere prenotata entro venerdì chiamando il numero 0858021290 o scrivendo a [email protected].

Si ricorda che il Loggiato ospita, fino al 21 gennaio, la mostra “Come argilla nelle mani. I Presepi castellani del Novecento dalla collezione del Liceo artistico “F.A. Grue”. Orari e informazioni su www.pinacotecabindi.it.