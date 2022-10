Torna dopo due anni di stop il premio Rosone d’Oro

Pianella. Torna dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, grazie al sostegno finanziario della Pro-Loco e al Patrocinio del Comune di Pianella, della Regione Abruzzo e della Provincia di Pescara il PREMIO DI LETTERE – ARTE – SCIENZE – CITTA’ DI PIANELLA, con la consegna dei preziosi Rosoni d’Oro e d’Argento riservati alle personalità del panorama culturale nazionale ed abruzzese. A breve saranno comunicati i nomi indicati dalla giuria.

La manifestazione, uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali nel panorama regionale abruzzese, si svolgerà sabato 17 dicembre 2022, alle ore 17,00, presso la Chiesa monumentale di S. M. Maggiore, unitamente al PREMIO DI POESIA “GIUSEPPE PORTO”, ormai giunto alla sua XXIII edizione.

L’iscrizione al concorso di Poesia è completamente gratuita ed è aperta a poeti sia italiani che stranieri. Per partecipare basterà inviare entro il 7 novembre 2022 una poesia a tema libero, in maniera telematica o cartacea, in lingua italiana oppure in dialetto di qualsiasi regione contenenti una nota indicativa delle generalità, indirizzo, telefono e dichiarazione di autenticità dell’opera al seguente indirizzo: Segreteria del Premio “Giuseppe Porto” Remo di Leonardo Via Fornace, n.6 – 65019 Pianella (PE) o tramite email a: [email protected]

Non sono ammessi testi che siano già stati premiati, nelle prime tre posizioni, in altri concorsi. Il Bando del Premio di Poesia è scaricabile su internet ai seguenti indirizzi:

www.premiogiuseppeporto.altervista.org