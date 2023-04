Pianella. Nell’ambito del circuito Abruzzo Bike Cup, sotto l’egida della Uisp Abruzzo e Molise, si svolge sabato 22 aprile il Trofeo Dino e Luca nell’entroterra pescarese a Castellana, frazione di Pianella.

L’organizzazione materiale dell’evento ciclistico amatoriale è curata dalla Sea Hub Asd di Livio Chiacchiaretta e propone un percorso leggermente ondulato di 9 chilometri con due fasce di partenza: la prima alle 16 per gli uomini fino a 49 anni, mentre alle 16:05 è previsto lo start dell’altra fascia sopra i 50 anni e le donne.

Si tratta di una nuova gara nel panorama ciclistico della Uisp abruzzese che potrebbe avere un buon successo: “Grazie al comune di Pianella che ha dato il patrocinio alla nostra iniziativa, agli sponsor AV Adriatica Vetri, Belfatto Lab, GDF Cantieri, AK Bike Store, Silver Law consulenze legali e finanziarie, DB Consulting, LDL Rappresentanze, Pizzeria California, Centrum Consult, Sinergie srl impianti tecnologici e Paco ADV, e a tutti quelli che ci daranno una mano che per noi è fondamentale per un evento che vuole ricordare mio padre Dino e Luca Di Giamberardino, entrambi accomunati da una grande passione per la bicicletta” ha spiegato Livio Chiacchiaretta.

Alla fine delle due gare, ricco buffet e premiazione prevista per i primi quindici assoluti di ogni fascia di partenza.