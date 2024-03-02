Controguerra. Dopo l’eccellente riuscita dello scorso anno, si alza nuovamente il sipario sul Gran Premio Sofer Carpenterie a Controguerra in contrada Piane Tronto.

La corsa di apertura del calendario juniores in Abruzzo, in programma domani, domenica 3 marzo, è abbinata alla Medaglia d’Oro Valentino Galli e Aldo Di Francesco, grazie all’encomiabile sforzo del Bike Academy Abruzzo e della Sofer Carpenterie della famiglia Galli, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Controguerra e sotto l’egida del comitato regionale FCI Abruzzo.

Gara contraddistinta da undici giri iniziali di sei chilometri cadauno, pianeggianti, a seguire quattro tornate con la salita di Montoro prima di giungere al traguardo al termine dei 96 chilometri previsti.

A marcare la presenza le seguenti squadre: Mario De Cecco-Logistica Ambientale, Gulp Pool Val Vibrata, Vini Fantini Sportur Freebike, Team Belvedere, Sidermec F.lli Vitali, Team General System, Work Service-Team Coratti, AC Dilettantistica Terra di Puglia, CPS Professional Team, UC Scat, Faizanè CSZ-Sandrigo Bike, Team Fortebraccio e Zero24 Cycling Team.

Con il supporto degli sponsor Sofer Carpenterie, Red Bull, Italfer, Perforazioni Val Vibrata e Mar Appalti, una bella manifestazione dove lo spettacolo sicuramente non mancherà per questa prima gara della stagione juniores su strada in territorio abruzzese con la partenza fissata alle 11:00 e l’arrivo (previsto alle 13:30 circa) presso gli stabilimenti della Sofer Carpenterie in contrada Piane Tronto.