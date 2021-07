Torna Calici di Stelle ad Ortona il 6 Agosto

Una conferma più che benvenuta: ad ospitare l’edizione 2021 di Calici di Stelle sarà di nuovo l’incredibile cornice del Castello Aragonese di Ortona. L’atmosfera perfetta per accogliere enoturisti e trascorrere una serata in compagnia degli ottimi vini abruzzesi delle cantine iscritte al Movimento Turismo del Vino Abruzzo. L’organizzazione già rodata del Mtv Abruzzo predisporrà ogni dettaglio al meglio di quanto permesso dalle normative anti Covid-19 l’accoglienza, al resto penseranno lo storico castello risalente al XIII secolo, la brezza marina e le stelle.

E’ per questo che da decenni Calici di Stelle è una delle manifestazioni più riuscite del Mtv Italia, declinando ingredienti perfetti quali le bellezze del territorio e il nettare di bacco nel clou della stagione estiva.

In Abruzzo l’evento regionale andrà in scena venerdì 6 Agosto alle ore 20.30 tra le mura del Castello ortonese, dove le cantine associate al Movimento celebreranno i vitigni autoctoni abruzzesi con una incredibile degustazione sotto le stelle e su una delle più belle “terrazze” sul Mar Adriatico. Non solo il vino protagonista della serata ma anche il cibo e la buona musica per una serata destinata a rimanere nel cuore dei winelovers abruzzesi ma anche dei tanti turisti che ad Agosto si trovano lungo la Costa dei Trabocchi.

“Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre l’evento regionale nel Castello Aragonese perché ormai è diventato un appuntamento fisso non solo per gli amanti del vino ma anche per gli addetti ai lavori del settore che si ritrovano in quella che può essere tranquillamente definita come la serata di galà più importante del vino abruzzese” dice il Presidente di MTV Abruzzo Nicola D’Auria fresco anche di rinnovo della carica presidenziale nazionale, e continua: “Ortona e il suo Castello sono location perfette per trasmettere i valori del Movimento Turismo del Vino che sono quelli di una promozione del territorio e di una cultura dell’accoglienza di altissima qualità. Non solo la data del 6 Agosto ma anche gli eventi nelle nostre cantine associate che apriranno le loro porte in notturna dal 31 Luglio fino a Ferragosto“.

La lista delle cantine aderenti all’evento è in aggiornamento ed è consultabile sul sito associativo del Movimento Turismo del Vino Abruzzo