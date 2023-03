Giulianova. Aprile sarà anche quest’anno il mese dei giovanissimi del Calcio. In programma, infatti, c’è la IX Edizione il Torneo Nazionale di Calcio giovanile “Emilio Della Penna”. Ideata per ricordare la figura di Emilio Della Penna, storico fondatore della Scuola Calcio Giulianova, la manifestazione porterà in città, nella settimana di Pasqua, migliaia di piccoli atleti, staff tecnici, famiglie.

150 le squadre iscritte, provenienti da Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia. Tra le associazioni professionistiche partecipanti figurano il Torino Fc, la Spal, l’Us Sassuolo, il Bologna Fc 1909, l’Ascoli Calcio 1898, il Pescara Calcio 136.

Il Torneo, che si terrà dal 7 al 10 aprile, prevede anche quest’anno la consegna dei premi “ Orgoglio giuliese” e “Leo Giannattasio”.

Il primo è un tributo a chi, in ambito sportivo, ha rappresentato e portato in alto i colori giallorossi. Il Premio “Orgoglio giuliese” andrà quest’anno all’allenatore Francesco Giorgini. Il “Leo Giannattasio”, che vuol onorare la memoria di un mister amatissimo della Scuola Calcio, è stato invece pensato quale ringraziamento a chi ha incarnato e dato concretezza ai valori di solidarietà, generosità, promozione umana e sociale. Il Premio “Leo Giannattasio” andrà, per il 2023, alla Fondazione Piccola Opera Charitas, nella persona del presidente Mimmo Rega. Ad entrambi sarà conferita una targa ed una tela realizzata dall’artista Edoardo Ettorre.