Chieti. Si celebra oggi, in tutto il pianeta, il “compleanno” di Charles Darwin (nato il 12 febbraio 1809) attraverso l’organizzazione di appuntamenti aperti al pubblico dedicati all’evoluzione e più in generale alla scienza. Un’abitudine nata poco dopo la scomparsa del grande scienziato (il 19 aprile 1882) con la creazione del “Darwin Day” via via diffuso in tantissimi Paesi del mondo. In Italia la celebrazione è approdata in forma continuativa all’inizio del secolo in corso. WWF Chieti-Pescara e Museo Universitario hanno dato vita, con varie collaborazioni, a questa iniziativa nel 2014, per cui quella di domani sarà la decima edizione.

«Un traguardo importante – sottolinea Nicoletta Di Francesco, presidente del WWF Chieti-Pescara – anche per una singolare coincidenza: quest’anno ricorre anche il bicentenario della nascita di Alfred Russel Wallace (1823-1913), che aveva anche lui autonomamente concepito una teoria evoluzionistica, in parallelo a quella di Darwin, cui tuttavia spettano i meriti maggiori anche per i ventennali esperimenti e le verifiche che fece prima di diffondere la sua scoperta».

Protagonista del Darwin Day 2023 sarà il prof. Piero Di Carlo, fisico dell’atmosfera e climatologo dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il quale parlerà di: “Mar Mediterraneo hot spot per il cambiamento climatico”.

Si comincia alle 9.00, presso l’auditorium del Museo universitario di Chieti, con ingresso da viale IV Novembre. Partecipa una delegazione degli studenti del Liceo scientifico “Masci”. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

DARWIN DAY, le precedenti edizioni: