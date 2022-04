“Ti vuije dice”, in uscita il nuovo singolo della cantautrice Lara Molino

Pescara. “Ti vuije dice” è il nuovo singolo della cantautrice Lara Molino, a quasi due anni dall’ultimo brano pubblicato. L’ultima fatica, scritta da lei stessa, prodotta e arrangiata da Carla Magnoni, uscirà il prossimo 13 maggio su Spotify, ITunes, Amazon Music e in tutte le più importanti piattaforme digitali.

L’abruzzese Molino ha deciso di omaggiare ancora una volta la sua terra attraverso una canzone d’amore: “L’amore di una madre verso un figlio, di due innamorati, ma anche per un amico – afferma la musicista – È un lavoro a cui tengo particolarmente. Il testo è in vernacolo abruzzese. Una sera, come spesso mi accade, stavo leggendo un libro sulle filastrocche e sui canti popolari abruzzesi e molisani. Ispirata da alcuni versi, li ho appuntati su un’agenda e seguendo quello che si definisce “folk process”, sono nate le parole, il ritornello e la melodia del mio nuovo brano. Per la prima volta ho inciso una canzone che parla d’amore, dopo tutto in tempi come quelli che stiamo vivendo, di cosa abbiamo bisogno?”.

“Ti vuije dice” segna un punto di svolta stilistico di Lara che riesce a mettere insieme Folk, Pop e Classica . È una canzone composta oggi, da una donna moderna e allo stesso tempo è un brano in cui si avvertono le nostre radici, le storie personali di ciascuno.

Subito dopo il nuovo singolo uscirà anche il videoclip, girato interamente in Abruzzo, un altro lavoro importante, nel quale la cantautrice sansalvese ha messo le sue energie, passione e professionalità.

(Foto di Marco Granata)