Un successo inarrestabile. “The King dell’Arrosticino” apre la sua quarta sede – stavolta con la formula del take-away – ad Albano Laziale, portando il sapore autentico dell’Abruzzo ancora più vicino ai romani. Questo marchio, diventato in pochi anni un’istituzione culinaria nella Capitale, continua a conquistare i palati con le sue specialità abruzzesi, in particolare gli arrosticini, ma anche le patate, che provengono rigorosamente dalla piana del Fucino (attraverso il fidato fornitore Patate In Frac).

Fondato da Walter Di Tullio, conosciuto da tutti come “The King”, il ristorante ha rapidamente conquistato Roma con il suo format vincente. “La mia famiglia è di origini abruzzesi”, racconta Di Tullio. “Nel 2016 fiutai l’opportunità di lanciare un business serio, perché a Roma di locali davvero specializzati non è che ne avessi trovati.” Partendo dalla sede principale di Via Tuscolana, l’espansione ha portato all’apertura di locali sulla Cassia e ad Ardea. E ora l’ultimo arrivato, ad Albano Laziale.

“Il segreto del nostro successo è stato, a mio avviso, l’aver centrato subito un format di successo, che puntasse sul grande rapporto qualità-prezzo,” spiega Di Tullio. L’apertura ad Albano Laziale rappresenta un nuovo capitolo nella storia di successo di “The King dell’Arrosticino”. Una nuova formula e una nuova location che promettono di portare l’autentico sapore degli arrosticini e delle altre specialità abruzzesi a un pubblico ancora più ampio, mantenendo lo stesso standard di qualità e servizio che ha reso famoso il marchio.

Un richiamo anche per i VIP

La qualità eccezionale e l’atmosfera accogliente hanno reso “The King dell’Arrosticino” un punto di ritrovo amato anche dai VIP dell’area romana. Tra i frequentatori illustri, ad esempio, si può incontrare il famoso comico Giorgio Panariello, testimonianza dell’appeal del locale che va ben oltre la semplice ristorazione (nella foto insieme a Walter di Tullio al centro e all’artista Daniele Si Nasce, vincitore di Tale e Quale Show).

Oltre il ristorante

L’impero di “The King” non si ferma alla ristorazione. In risposta alla grande richiesta, Walter ha aperto una bottega accanto alla sede di Via Tuscolana, dove i clienti possono acquistare i prodotti serviti nei ristoranti e molte altre specialità abruzzesi. Inoltre, un servizio di delivery permette ai romani di godersi l’esperienza “The King” comodamente a casa (fornacella compresa!).

Con l’apertura della quarta sede ad Albano Laziale, “The King dell’Arrosticino” conferma il suo ruolo di ambasciatore della cucina abruzzese nell’area romana, continuando a deliziare i palati di romani, turisti e VIP con i suoi inimitabili arrosticini e tutte le altre specialità.