Territorio e vino locale: cresce l’attesa per la seconda edizione di Urbi&Torbi

Rocca di Mezzo. Cresce l’attesa per il ritorno di Urbi & Torbi, evento giunto alla sua seconda edizione e nato nel 2019. La forte volontà del direttivo della Proloco di Rocca di Mezzo di far conoscere fino in fondo il centro storico e creare un evento destagionalizzato ha dato vita a questo suggestivo percorso all’interno del borgo antico. Per l’occasione, sono state riscoperte antiche cantine, che ospiteranno aziende vinicole abruzzesi.

“Urbi & Torbi si prefigge lo scopo di valorizzare il nostro amato centro storico e al contempo promuovere l’eccellenza del vino della terra d’Abruzzo – dichiara il presidente della Proloco, Sandro Argentieri – Questa manifestazione è in crescita e rappresenta un momento importante di ripresa dopo lo stop subito nel 2020 a causa della pandemia. È importante – conclude – animare, durante i mesi autunnali e invernali, le vie dei nostri borghi con eventi come questo”.

La manifestazione, per cui non è prevista la prenotazione, prenderà il via alle ore 19:00. L’accesso alla “Passeggiata” del paese, per chi intende fare la degustazione, è ammesso solo su esibizione del Green Pass. Sarà garantito il rispetto delle norme anti-contagio.

Per informazioni: [email protected] / 0862 916125