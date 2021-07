Territorio e biodiversità: i Carabinieri promuovono la “Notte della Biodiversità”

L’Aquila. I Centri Visite delle Riserve Naturali Orientate Statali“Monte Velino”, a Magliano de’ Marsi, (nel Parco Regionale Sirente Velino), giovedì 29 luglio, e “Feudo Intramonti”, a Civitella Alfedena (nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), venerdì 30 luglio, accoglieranno il pubblico per scoprire insieme la bellezza della biodiversità in veste notturna, in compagnia dei tanti animali che ne sono protagonisti.

Prima al tramonto e poi col favore delle tenebre, a Feudo Intramonti a partire dalle ore

17:30 e al Monte Velino dalle ore 20:30, si scoprirà la bellezza e la ricchezza misteriosa

della vita notturna degli ecosistemi, fatta soprattutto di suoni e odori, ma anche di

sorprendenti luci. I partecipanti si sentiranno così realmente parte degli ecosistemi, si

avvicineranno alla conoscenza della biodiversità e si innamoreranno della Natura,

maturando così uno spontaneo rispetto ed una profonda coscienza dell’importanza della

conservazione degli equilibri ecologici che reggono tutta la vita sul nostro pianeta,

coscienza che è alla base di un’efficace prevenzione dei comportamenti negativi a danno

degli ecosistemi.

Gli esperti ecologi ed interpreti ambientali dei Carabinieri per la biodiversità, attraverso

attività di educazione ambientale, faranno conoscere ai visitatori la biodiversità notturna,

attraverso esperienze sensoriali che coinvolgeranno tutti e cinque i sensi, ammirando i

particolari adattamenti degli animali e delle piante alla vita notturna (la danza delle lucciole

luminescenti, i richiami dei rapaci notturni, le piante che fioriscono di notte per attirare le

falene, ecc.).

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti ma, a causa delle restrizioni imposte per

contenere il contagio da COVID-19, la partecipazione sarà possibile solo su richiesta, a

numero chiuso e con prenotazione, inviando un messaggio di posta elettronica o

telefonando direttamente alle sedi dei Centro Visita (mail: [email protected] – tel.

0863 515162; [email protected] – tel. 0864 87117).

Di seguito, alcune fotografie dei Centri Visite delle due Riserve Naturali Statali e le

locandine delle due iniziative.