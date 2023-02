L’Aquila. La settimana politica all’Emiciclo si apre martedì 14 febbraio, alle ore 10.30, con la seduta della Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”. Saranno esaminati i progetti di legge sulla nuova legge urbanistica regionale, con l’inizio delle audizioni, e la proposta di modifiche alla legge regionale “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”.

Mercoledì 15 febbraio, alle 11.00, si riunisce la Commissione di Inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo”. Sono in programma le seguenti audizioni: Comitato Cittadini Uniti (delegazione di Spoltore); CIA – Confederazione Italiana Agricoltori; Coldiretti Abruzzo; Confagricoltura – Federazione Regionale degli Agricoltori d’Abruzzo; Copagri Abruzzo; Consorzio di bonifica Centro (Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro); Consorzio di bonifica Interno (Bacino Aterno e Sagittario); Consorzio di bonifica Nord (Bacino del Tronto, Tordino e Vomano); Consorzio di bonifica Ovest (Bacino Liri, Garigliano); Consorzio di bonifica Sud (Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno); presidente dell’Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo. I lavori politici si chiudono giovedì 16 febbraio, alle ore 12.00, con la Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, convocata per continuare l’esame del progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l’istituzione del Comune della Nuova Pescara)”.