L’Aquila. Oggi, dopo quasi venti anni di onorata militanza, ci dimettiamo da Coordinatori regionali del movimento giovanile di Forza Italia e usciamo dal partito.

Abbiamo dovuto prendere questa decisione perché Forza Italia ha perso la sua natura.

Facciamo un passo indietro rispetto ad un progetto che ha rinunciato ad investire sul Futuro: il movimento giovanile.

Salutiamo quella che è stata casa nostra da sempre, con il cuore pesante e tanta delusione ma con la consapevolezza di aver svolto i il nostro ruolo con impegno, passione e lealtà.

Ringraziamo il Presidente Silvio Berlusconi per averci voluti al suo fianco e per averci insegnato il prezioso valore della libertà; la sua figura nella nostra vita è stata inestimabile e per questo gli riserveremo, per sempre, la nostra stima e il nostro sincero affetto.

Ora, si apre per tutti noi un periodo di riflessione, forti di un grande bagaglio di esperienze e un impareggiabile gruppo di nuovi amici, giovani e valorose leve, alle quali intendiamo lasciare la gestione del movimento giovanile.

Alessandro D’Alonzo – Coordinatore regionale FIG Abruzzo

Lucia Diele – Coordinatrice regionale FIG Puglia