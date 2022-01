Terremoto centro Italia: Castelli, con Cis e Pnrr riqualificazione turismo Marche e Abruzzo

Teramo. “Ci sono 7 milioni di euro (5 dal Cis e 2 dal Pnrr Sisma), messi a disposizione anche grazie all’intervento della Regione Marche per la completa riqualificazione degli impianti e la valorizzazione di tutti gli elementi utili a creare un centro sciistico di livello, capace di attrarre turisti sia d’inverno che d’estate” nel comprensorio San Giacomo, che tornerebbe così a “rinverdire i fasti degli anni ’60, quando era una delle stazioni più frequentate del centro Italia”. Se ne è parato in un incontro oggi in loco, all’Hotel Remigio, fa sapere l’assessore regionale alla Ricostruzione delle Marche Guido Castelli, in cui è stato fatto il punto col commissario straordinario Giovanni Legnini. Obiettivo del briefing, spiega Castelli, quello di sviluppare una strategia diretta a utilizzare i 7 milioni, finanziamento che dovrà sostenere un progetto complessivo di 22 milioni di euro, che comprende il nuovo impianto risalita da San Giacomo fino all’Intermedia.

Tra i presenti Diego Di Bonaventura, presidente della Provincia di Teramo, il gestore degli impianti Emidio Di Agostino e il presidente del consorzio dei Monti Gemelli Enzo Lori, oltre a vari sindaco di Comuni di Marche e Abruzzo, come Ascoli Piceno e Valle Castellana. Venerdì 21, inoltre, ci sarà l’assemblea del Co.Tu.Ge. dove si entrerà nel vivo della progettazione che deve coinvolgere il Consorzio e tutti i Comuni, che sono chiamati a collaborare chiedendo che con i fondi del Pnrr Sisma possano essere finanziate anche le opere complementari allo sviluppo turistico dei Monti Gemelli come baite e rifugi. “Come assessore alla ricostruzione”, conclude castelli, ” ho ottenuto e proposto un importante intervento su Colle San Marco in particolare la riqualificazione della foresteria con una cifra di poco inferiore a 500mila euro e fra i futuri progetti che intenderò far finanziare ci sarà il recupero di tutti gli impianti sportivi dei campi da tennis di San Marco”.