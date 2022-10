Terme di Popoli: “L’Abruzzo torna a vantare primati e punta al turismo terapeutico”

Popoli. Un albergo termale in grado di creare una task force del turismo capace di promuovere e valorizzare il patrimonio naturalistico, enogastronomico e culturale del territorio. L’ambizioso progetto è stato al centro dell’ incontro che, questa mattina, il consigliere regionale Guerino Testa, neo eletto al Parlamento italiano, ha avuto con l’amministratore delegato della nuova società che gestisce la struttura di Popoli, Benigno D’Orazio, alla presenza del sindaco, Moriondo Santoro.

“Ho scelto di effettuare qui la mia prima visita istituzionale da deputato della Camera- dichiara Testa – considerata la grande valenza che assumerebbe la realizzazione di tale progetto per la provincia di Pescara, per l’ Abruzzo e per tutto il centro-sud d’Italia. Il turismo termale abbina la ricerca del benessere psicofisico alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze e rappresenta una grande prospettiva di rilancio per la nostra economia. La volontà della società Terme Inn Popoli e dell’ amministrazione comunale è quella di rendere usufruibili i trattamenti sanitari per tutto l anno – sarebbe, così, tra le poche in Italia – e al minor costo possibile, con gli ulteriori benefici sia sul piano occupazionale che di contrasto allo spopolamento delle aree interne. Tra le varie iniziative progettuali del vasto programma di riqualificazione del centro termale – riferisce l’Onorevole – figurano anche un piano di recupero di un treno dismesso per poter offrire agli ospiti una vacanza esperienziale, e un’attività di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari tipici abruzzesi, anche in collaborazione con altri comuni. In attesa dell’accoglimento dei suddetti progetti da parte del Ministero competente, occorre un grande lavoro di squadra tra tutti i livelli istituzionali per far sì che l’Abruzzo possa tornare a vantare primati sul termalismo e sul suo indotto. Del resto l’Italia – conclude Testa – ne è sempre stata leader essendo il Paese europeo con il maggior numero di stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua conformazione geologica”. A seguire, il parlamentare abruzzese si è recato nell’azienda LAER (ex Oma), nel comune di Tocco Da Casauria , per un primo incontro conoscitivo con l’amministratore delegato, Andrea Esposito, alla presenza del direttore tecnico, Fabio Assirelli, del capo del personale, Camillo Volpe ed il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.