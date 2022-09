Tenzione Aurea 2022: i musici e gli sbandieratori del Borgo San Panfilo volano in finale nazionale

Sulmona. Sbandieratori e musici storici d’eccellenza made in Abruzzo. “Risultati straordinari quelli che hanno ottenuto questa mattina i ragazzi del Borgo San Panfilo in occasione della seconda giornata della Tenzone Aurea 2022 di Querceta (LU)”, scrive il comunicato del Borgo San Panfilo. “Dopo aver sfiorato la finali di Singolo ieri, oggi l’obiettivo è stato centrato in pieno. 8° posto nella specialità Coppia Tradizionale per Filippo Ficorilli e Michael Gasbarro con 22,33 punti, che garantisce l’ingresso alle finali di questa sera in cui si sfideranno le 10 coppie migliori d’Italia”. “La nostra coppia è andata benissimo”, commenta Filippo Ficorilli, responsabile del Gruppo Musici e Sbandieratori del Borgo San Panfilo, “puntavamo alla finale e ci siamo riusciti, siamo felicissimi. Peccato per la coppia dei fratelli Forte, ma devo riconoscere che sono stati eroici dato che sono entrati in campo pochi minuti dopo essersi esibiti in Piccola Squadra”. 27° posto per la coppia di Michael e Roberto Forte con 15,71 punti. Un fantastico 8° posto anche per la Piccola Squadra composta da Filippo Ficorilli, Michael Gasbarro, Michael Forte, Roberto Forte, Ettore Pagliaro e Francesco Maggi con 23,43 punti”.

“Siamo senza parole”, continua Ficorilli, “non solo per aver piazzato la Piccola Squadra in finale, ma più perché riusciremo a far vivere a molti ragazzi l’emozione della finale, cosa che aiuterà a crescere tutto il gruppo. Dovevamo fare l’esercizio pulito per accedere alla finale, ma alla fine, nonostante l’errore, siamo arrivati 8°. Siamo contentissimi”. “Sono felicissimo”, commenta entusiasta Paolo Alessandroni, Capitano del Borgo San Panfilo, “un risultato straordinario. Ringrazio di cuore i ragazzi che ci hanno regalato questa gioia. Sono stati tutti fantastici. Un ringraziamento particolare al giovanissimo Gruppo Musici, quasi interamente rinnovato”. “Mettere un esercizio in finale è un qualcosa di grande metterne due è un risultato enorme. È enorme per il Borgo San Panfilo ed è enorme per Sulmona. Stiamo scrivendo pagine di storia e forse non ce ne stiamo rendendo conto”, conclude Ficorilli. “Risultati ottimi ed entusiasmanti, che rendono chiaro ancora una volta, i livelli raggiunti dai ragazzi sulmonesi del Borgo San Panfilo. Sacrificio, impegno, allenamento, passione e dedizione che hanno portato i cigni tra i migliori gruppi storici di musici e sbandieratori d’Italia e, accedendo alle finali, tra i migliori dieci. Il Borgo San Panfilo c’è, Sulmona c’è. Appuntamento questa sera, dalle 20:30, per seguire in diretta le finali di specialità Coppia e Piccola Squadra che vedranno come protagonisti i ragazzi del Borgo San Panfilo, sulla pagina Facebook della F.I.Sb – Federazione Italiana Sbandieratori”.