Tennis tour I love Abruzzo, entrano nel vivo i tornei di Tortoreto e Alba Adriatica

Tortoreto. Entrano nel vivo i prestigiosi OPEN organizzati dal Circolo tennis Tortoreto per il maschile con un

montepremi di 2.000 euro e di Alba Adriatica per il femminile con un montepremi di 1.000 euro.

Tabelloni veramente importanti con atleti provenienti da tutta Italia. Nel maschile a Tortoreto spiccano le teste di serie 1 e 2 rispettivamente Giorgio Ricca ed Andrea Picchione. Ma con il forte giocatore

veneto Alberto Orso 2.3 che chiede strada nella parte bassa del tabellone.

Oggi in programma gli ottavi con domani l’ingresso dei big.

Nel femminile a Tortoreto veramente nutrita la partecipazione di giocatrici da fuori Abruzzo. A partire dalla fortissima Emma Valletta 2.2, ed a seguire Chiara Girelli 2.3, ma soprattutto occhi puntati sulla promessa del tennis italiano femminile Lara Pfeifer 2.3.

A 16 anni, la portacolori del TC Rungg con già classifica internazionale WTA viene considerata la futura Sinner del tennis italiano per il settore femminile.

Anche ad Alba Adriatica si terranno oggi gli ottavi di finale. Grande attesa per domani per l’ingresso in gioco dei giocatori e giocatrici teste di serie.